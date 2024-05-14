Враг нанес несколько ударов по Харькову: что известно о последствиях обстрелов 14 мая и пострадавших

В Харьковской области не проходит без вражеских обстрелов ни дня. И сегодня, 14 мая, не стал исключением, ведь снова раздались взрывы в Харькове.

Взрывы в Харькове — что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что во вторник 14 мая российские оккупанты нанесли несколько ударов по жилой застройке центральной части Харькова.

Количество пострадавших — 20. Среди них 12-летний мальчик и девочка восьми лет. Они в среднем состоянии.

Также среди раненых в результате вражеских ударов по Харькову мужчина 28 лет в тяжелом состоянии. Старшему пострадавшему 87 лет.

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В общей сложности 11 человек получили травмы средней степени, пять из них — в легком состоянии.

Шесть человек госпитализированы.

Кроме того, с острой реакцией на стресс обратились за помощью к специалистам пять человек. Среди них двое детей восьми и 12 лет.

Что же касается поражения жилой инфраструктуры, то в результате вражеских ударов повреждениям подверглись 12-этажное здание, территория рядом с ним, а также по меньшей мере десять гаражей на территории дома.

В 17:45 снова раздались взрывы в Харькове. Информация о последствиях обновляется.

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Однако глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что также вполне возможно наступление на Сумы. Читай подробнее по ссылке, что об этом известно.

А за ситуацией по всем направлениям ты можешь следить с помощью карты боевых действий.

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