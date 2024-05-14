Война в Украине

Враг нанес несколько ударов по Харькову: что известно о последствиях обстрелов 14 мая и пострадавших

Даниэла Долотова, журналист сайта 14 мая 2024, 18:15
взрывы в Харькове
Фото: ГСЧС/Facebook

Больше новостей
Як відмити скотч від скла - поради
Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла
Що можна їсти за цукрового діабету: список продуктів
Питательно и недорого: что можно есть людям с диабетом — продукты и меню на день
Как приготовить бисквитный торт
Как приготовить бисквитный торт: готовим вместе любимый десерт многих сладкоежек
Когда празднуют день отца
С твоим днем, родной! Когда отмечают День отца в Украине?
Смотреть больше

Материалы по теме

Як відмити скотч від скла - поради
Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК - наслідки для ухилянтів
Что будет, если не обновить данные в ТЦК, и кого теперь признают уклонистом — объяснение адвоката
защита Украины
Теперь на равных! Парни и девушки вместе будут изучать предмет Захист України

Видео
0:03:33
волчанск

Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:01
Что пишут об Украине зарубежные издания
Возвращение на первые полосы из-за российского контрнаступления? Что пишут про Украину иностранные СМИ
0:07:54
сбор для парамедиков
Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла
0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
подарунок на рік
Читать дальше
Подборка лучших подарков ребенку на год: безопасные, полезные, познавательные
цены на продукты
Читать дальше
Цены на продукты 2024 — что подешевело и стоит ли готовиться к росту инфляции

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь