Карта бойових дій 15 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 15 травня 2024, сьогодні, як і будь-якого дня цієї лютої війни, піддається змінам як через дії нашого запеклого ворога, так і шляхом застосування надзусиль наших захисників та захисниць.

Адже яка ще країна здатна стільки часу стримувати наскільки підготовленого та водночас безпринципового противника?

Та відповідь на це питання не така вже й важлива на відміну від щоденних донатів та будь-яких дій, які здатні допомогти українським воїнам вистояти у цій боротьбі за незалежність України та зберегти свої життя.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова.

Наразі, схоже, росіяни надають пріоритет швидкому створенню так званої буферної зони вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, за підтримки авіації, інтенсивно атакує наші позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Протягом минулої доби відбулося 130 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Сумської області. Сьогодні загарбники завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки.

На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та М’ясожарівки.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили дев’ять атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла — до 21.

Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного.

Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше — в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог п’ять разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

Сили оборони України адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки.

Крім того, очільник Головного управління розвідки повідомив, що можливий новий наступ росіян ще на одній ділянці фронту. Читай, на якому напрямку можуть почати нові атаки російські окупанти, на думку Кирила Буданова.

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