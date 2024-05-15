Карта боевых действий 15 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 15 мая 2024 года, сегодня, как и в любой день этой яростной войны, подвергается изменениям как из-за действий нашего жестокого врага, так и путем применения сверхусилий наших защитников и защитниц.

Ведь какая еще страна способна столько времени сдерживать насколько подготовленного и одновременно беспринципного противника?

Но ответ на этот вопрос не так уж важен, как ежедневные донаты и любые действия, способные помочь украинским воинам сохранить свои жизни и выстоять в этой борьбе за независимость Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили тактически значимые наступления на север и северо-восток от города Харькова.

Пока, похоже, россияне отдают предпочтение быстрому созданию так называемой буферной зоны вдоль международной границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения на север Харьковской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, при поддержке авиации интенсивно атакует наши позиции. Украинские защитники сдерживают натиск окупантов, наносят врагу максимальные потери.

За прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений. В общем, враг нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Сумской области. Сегодня захватчики нанесли авиационный удар в районе Дмитровки.

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери окупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили девять атак неподалеку от Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло — до 21.

Высокая интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного.

Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также КАБы. Всего сегодня на этом направлении произошло 40 атак окупантов на позиции украинских защитников. Больше всего — в районах Новоалександровки, Нетайлового и Соловьевого.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал украинских защитников возле Крынок, успеха не имел.

На Лиманском, Торецком, Времевском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

Кроме того, глава Главного управления разведки сообщил, что возможно новое наступление россиян еще на одном участке фронта. Читай, на каком направлении могут начать новые атаки российские оккупанты, по мнению Кирилла Буданова.

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