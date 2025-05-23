УЗ изменила движение поездов из-за провала почвы в Карпатах: что известно

Движение поездов стало для Украины главной транспортной веной, ведь после начала полномасштабной войны над Украиной закрыли воздушное пространство. Поэтому на железную дорогу сейчас очень большая нагрузка, а любые сбои в ее работе могут привести к ряду неудобств.

Укрзалізниця сообщила об изменениях в маршрутах движения поездов 23 мая из-за провала почвы в одном из направлений.

Что об этом известно и когда поезда поедут по привычному графику, рассказываем дальше в материале.

Задержка поездов Укрзалізниця

По сообщению УЗ вечером 22 мая, в украинских Карпатах произошел провал земной породы, поэтому железнодорожники вынуждены перекрыть движение на участке Ясиня — Вороненко. Утром сообщили, что работы проводились всю ночь и будут продолжаться непрерывно до полной ликвидации последствий.

Участок сложный для укрепления грунта, поэтому продолжительность работ может увеличиться до трех суток.

В то же время, ни один рейс горного направления не отменен, людей довозят резервными трансферами.ʼ

Задержка есть относительно:

поезд №233 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов — Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;

поезд №55 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет также отправляться со станции Микуличин в 18:48;

поезд №95 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;

поезд №107 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;

поезд №5 Запорожье — Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

поезд №25 Одесса-Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого

поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;

поезд №357 Киев-Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого

поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

поезд №1 Харьков — Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;

поезд №143 Сумы — Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов — Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

УЗ изменила движение поездов из-за провала почвы в Карпатах: что известно / 4 Фотографии

Укрзалізниця

Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя — Деловое будет ограничен в Делятине.

— Для пассажиров всех поездов дальнего сообщения Укрзалізниця организует автобусные трансферы по обоим направлениям с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

Пассажиров поезда №96 Рахов-Киев везем резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясиню, Квасы и Рахов, — сообщили в УЗ.

Раньше мы рассказывали тебе о новых горных рейсах, которые планировала запустить Укрзалізниця: читай по ссылке.

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