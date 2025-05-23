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УЗ изменила движение поездов из-за провала почвы в Карпатах: что известно

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 09:30
задержка поездов
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