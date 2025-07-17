Закон о нацпамяти: что изменится для украинцев

Фото Верховная Рада После более чем шести лет разработок и дискуссий Верховная Рада сделала решающий шаг в войне за украинскую идентичность, проголосовав в первом чтении за законопроект об основах государственной политики национальной памяти. Этот документ должен стать юридическим щитом против исторической антиукраинской пропаганды и заложить фундамент для создания нового пантеона национальных героев. Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук.Что предлагает закон Законопроект №13273, как объяснила народный депутат Евгения Кравчук, наконец-то создает четкие правила игры в сфере национальной памяти. Во-первых, он закрепляет на законодательном уровне статус Украинского института национальной памяти (УИНП), превращая его в полноценный центральный орган исполнительной власти. Во-вторых, документ дает четкие юридические определения ключевым понятиям, которыми годами спекулировала вражеская пропаганда. Впервые в законодательстве появятся термины историческая антиукраинская пропаганда, преступления против украинского народа и место памяти украинского народа. Это позволит гораздо эффективнее противодействовать попыткам исказить украинскую историю. Фото: Евгения Кравчук В0-третьих, закон регулирует вопросы сохранения и создания новых мест памяти, а также предусматривает образовательные программы для молодежи, направленные на воспитание патриотизма и любви к Украине. От закона — к новым мемориалам и музеям По словам Евгении Кравчук, принятие этого закона является критически важным для будущей мемориализации событий современной российско-українской войны. — Затем на этот закон будет опираться законопроект о мемориализации войны, — отметила она. Читать по теме В Украине разрешили службу после 60 лет — Рада поддержала законопроект Смогут ли люди старше 60 лет служить на контракте? Рассказываем в материале. Это означает, что именно этот документ станет основой для создания новых величественных мемориалов и музеев, которые будут чтить память защитников и защитниц, отдавших жизнь за Украину в современной войне. Он позволит создать единый подход к увековечиванию памяти героев и жертв российской агрессии по всей стране. Новые задачи — новый глава Символично, что принятие законопроекта в первом чтении совпало с обновлением руководства ключевого института в этой сфере. 27 июня новым главой Украинского института национальной памяти был назначен Александр Алферов. Его фигура как нельзя лучше соответствует вызовам времени: Алферов — профессиональный историк из Института истории Украины НАН, а с началом полномасштабного вторжения — боевой офицер, служивший в рядах ССО Азов-Киев и легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады. Такое сочетание научного опыта и реального боевого пути дает надежду на новый, более решительный и профессиональный подход к формированию политики национальной памяти. Впереди — рассмотрение замечаний и второе чтение, однако уже сейчас можно сказать, что Украина получила мощный инструмент для защиты своего прошлого и построения будущего, свободного от имперских мифов. Ранее мы писали, что на Киевщине горел музей ретро-автомобилей. Известно о потере нескольких ценных экспонатов. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Верховная Рада, Законодательство Украины, Минкульт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter