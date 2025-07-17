Закон о нацпамяти: что изменится для украинцев

После более чем шести лет разработок и дискуссий Верховная Рада сделала решающий шаг в войне за украинскую идентичность, проголосовав в первом чтении за законопроект об основах государственной политики национальной памяти.

Этот документ должен стать юридическим щитом против исторической антиукраинской пропаганды и заложить фундамент для создания нового пантеона национальных героев.

Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

Что предлагает закон

Законопроект №13273, как объяснила народный депутат Евгения Кравчук, наконец-то создает четкие правила игры в сфере национальной памяти.

Во-первых, он закрепляет на законодательном уровне статус Украинского института национальной памяти (УИНП), превращая его в полноценный центральный орган исполнительной власти.

Во-вторых, документ дает четкие юридические определения ключевым понятиям, которыми годами спекулировала вражеская пропаганда. Впервые в законодательстве появятся термины историческая антиукраинская пропаганда, преступления против украинского народа и место памяти украинского народа.

Это позволит гораздо эффективнее противодействовать попыткам исказить украинскую историю.

В0-третьих, закон регулирует вопросы сохранения и создания новых мест памяти, а также предусматривает образовательные программы для молодежи, направленные на воспитание патриотизма и любви к Украине.

От закона — к новым мемориалам и музеям

По словам Евгении Кравчук, принятие этого закона является критически важным для будущей мемориализации событий современной российско-українской войны.

— Затем на этот закон будет опираться законопроект о мемориализации войны, — отметила она.

Это означает, что именно этот документ станет основой для создания новых величественных мемориалов и музеев, которые будут чтить память защитников и защитниц, отдавших жизнь за Украину в современной войне.

Он позволит создать единый подход к увековечиванию памяти героев и жертв российской агрессии по всей стране.

Новые задачи — новый глава

Символично, что принятие законопроекта в первом чтении совпало с обновлением руководства ключевого института в этой сфере. 27 июня новым главой Украинского института национальной памяти был назначен Александр Алферов.

Его фигура как нельзя лучше соответствует вызовам времени: Алферов — профессиональный историк из Института истории Украины НАН, а с началом полномасштабного вторжения — боевой офицер, служивший в рядах ССО Азов-Киев и легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады.

Такое сочетание научного опыта и реального боевого пути дает надежду на новый, более решительный и профессиональный подход к формированию политики национальной памяти.

Впереди — рассмотрение замечаний и второе чтение, однако уже сейчас можно сказать, что Украина получила мощный инструмент для защиты своего прошлого и построения будущего, свободного от имперских мифов.

Ранее мы писали, что на Киевщине горел музей ретро-автомобилей. Известно о потере нескольких ценных экспонатов.

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