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Закон про нацпам’ять: що зміниться для українців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Липня 2025, 15:30
Закон про нацпам’ять: що зміниться для українців
Фото Верховна Рада

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