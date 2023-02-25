Мне не хочется признаваться в слабостях, но… — что заставило Залужного плакать на войне

Почему войну в Украине можно сравнивать с Первой и Второй мировой? Предполагали ли украинские военные столь масштабные разрушения на нашей территории и зверства россиян?

Что заставило главнокомандующего ВСУ плакать? Какая истинная цель оккупантов? И когда Украина освободит Мариуполь?

Об этом всем рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, посвященного годовщине полномасштабной войны.

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Первые дни полномасштабной войны

Залужный говорит, что в начале полномасштабного вторжения линия фронта в Украине была 3750 км, что сравнимо с Первой мировой и Второй мировой войнами.

Вражеские колонны техники и пехоты, танки, самолеты и вертолеты надвигались со всех сторон, а их количество было несравнимо больше ресурсов Украины.

— Мы были в очень сложной ситуации. Единственным нашим шансом было выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайшие сроки противнику нанести максимальные потери для того, чтобы он отказался, по крайней мере, от решения своих основных, стратегических задач и сосредоточился на другом, — говорит генерал.

В то время даже высшему руководству страны не приходило в голову, что российские боевики настолько цинично, безжалостно и маниакально будут воевать против мирного населения и издеваться над ним.

Ожидали ли мы, военные, что будет именно так? Нет, я себе представить не мог. Да, я видел, что происходит в Сирии. Да, я видел, что стало с Чечней. Но представить, что это будет в Украине, я не мог, — признается Залужный.

Благодаря креативу военного командования, доверию к командирам на местах, огромному энтузиазму армейцев и сопротивлению гражданского населения Украине удалось притормозить наступление россиян, а позже пойти в контратаки.

Тактика россиян в Украине

Они (россияне — ред.) идут, чтобы уничтожить наши дома. Убить наших женщин, убить наших детей. Сделать так, чтобы эта земля никогда не была плодородной.

Вот такую ​​тактику они используют, — описывает цель оккупантов главнокомандующий ВСУ.

При этом Кремль вовсе не учитывает цену этой войны для России и собственные потери. По состоянию на 25 февраля, эта статистика почти достигла отметки в 150 тысяч ликвидированного личного состава армии РФ.

15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь РФ гораздо больше, и она не останавливает. Вывод только один — пожалуй, самое дешевое, что есть в этой стране — это человеческая жизнь, — отмечает Залужный.

Что заставило плакать Залужного

Военные вообще не очень любят говорить о своих чувствах, а тем более слезах. Но на войне несомненно бывают случаи, когда свои эмоции трудно сдержать даже генералам.

Будучи главнокомандующим, мне не хочется признаваться в слабостях, но был раз, когда я плакал. Когда мама искала своего сына…

Он был летчиком, летавшим в Мариуполь. Мне доложили, что его не стало, и я должен был ей это объяснить. Тогда я не выдержал… — делится Залужный.

Когда ВСУ освободят Мариуполь

Обещание детям обладает особой силой и заставляет взрослых делать все возможное и невозможное для его осуществления. Так вот, генерал Залужный кое-что пообещал маленькому мальчику на День Святого Николая.

На День Святого Николая, прямо возле этого стола, мальчик четырех лет, Илья его звали. Он взял меня за руку и отвел.

Он говорит: “Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу. Мы точно вернемся в Мариуполь?” Я говорю: “Да”. Он говорит: “А когда?” Я говорю: “В этом году”. Это вдохновляет, — рассказывает военный.

Больше ярких цитат и неожиданных моментов войны, о которых раньше не знали, ты сможешь найти, просмотрев фильм Год Дмитрия Комарова.

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