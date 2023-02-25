Мені не хочеться зізнаватись у слабкостях, але… — що змусило Залужного плакати на війні

Чому війну в Україні можна порівнювати з Першою та Другою світовою? Чи передбачали українські військові такі масштабні руйнування на нашій території та звірства росіян?

Що змусило головнокомандувача ЗСУ плакати? Яка справжня мета окупантів? Та коли Україна звільнить Маріуполь?

Про це все розповів головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний у документальному фільмі Рік Дмитра Комарова, присвячений роковинам повномасштабної війни.

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Перші дні повномасштабної війни

Залужний каже, що на початку повномасштабного вторгнення лінія фронту в Україні була 3 750 км, що можна порівняти з Першою світовою та Другою світовою війнами.

Ворожі колони техніки та піхоти, танки, літаки та вертольоти сунули з усіх боків, а їхня кількість була незрівнянно більшою за ресурси України.

— Ми були в дуже складній ситуації. Єдиним нашим шансом було виробити такий замисел, який дозволив би в найкоротший термін противнику завдати максимальних втрат для того, щоб він відмовився принаймні від вирішення своїх основних, стратегічних задач і зосередився на іншому, — каже генерал.

На той час навіть вищому керівництву країни не спадало на думку, що російські бойовики настільки цинічно, безжально та маніакально воюватимуть проти мирного населення та знущатимуться з нього.

Чи очікували ми, військові, що буде саме так? Ні, я собі уявити не міг. Так, я бачив, що відбувається в Сирії. Так, я бачив, що стало із Чечнею. Але уявити, що це буде в Україні, я не міг, — зізнається Залужний.

Завдяки креативу військового командування, довірі до командирів на місцях, шаленому ентузіазму армійців та спротиву цивільного населення Україні вдалось пригальмувати наступ росіян, а пізніше піти в контратаки.

Тактика росіян в Україні

Вони (росіяни — ред.) йдуть, щоб знищити наші домівки. Вбити наших жінок, вбити наших дітей. Зробити так, щоб ця земля ніколи не була родючою.

Ось таку тактику вони використовують, — описує мету окупантів головнокомандувач ЗСУ.

При цьому Кремль зовсім не зважає на ціну цієї війни для Росії та власні втрати. А станом на 25 лютого ця статистика майже досягла позначки у 150 тисяч ліквідованого особового складу армії РФ.

15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат РФ набагато більша, і вона не зупиняє. Висновок тільки один — мабуть, найдешевше, що є в цій країні — це людське життя, — зазначає Залужний.

Що змусило плакати Залужного

Військові взагалі не дуже люблять говорити про свої почуття, а тим паче сльози. Але на війні безперечно трапляються випадки, коли свої емоції важко стримати навіть генералам.

Будучи головнокомандувачем мені не хочеться зізнаватись у слабкостях, але був раз, коли я плакав. Коли мама шукала свого сина…

Він був льотчиком, який літав у Маріуполь. Мені доповіли, що його не стало, і я мав їй це пояснити. Тоді я не витримав… — ділиться Залужний.

Коли ЗСУ звільнять Маріуполь

Обіцянка дітям має особливу силу й змушує дорослих робити все можливе й неможливе заради її здійснення. Так от генерал Залужний дещо пообіцяв маленькому хлопчику на День Святого Миколая.

На День Святого Миколая, прямо біля цього столу, хлопчина чотирьох років, Ілля його звали. Він мене взяв за руку та відвів.

Він каже: “Нагніться, я вам дещо на вушко скажу. Ми точно повернемося в Маріуполь?” Я говорю: “Так”. Він каже: “А коли?” Я кажу: “У цьому році”. Це надихає, — розповідає військовий.

Більше яскравих цитат та неочікуваних моментів війни, про які раніше не знали, ти зможеш знайти, переглянувши фільм Рік Дмитра Комарова.

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