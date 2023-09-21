Зерновой вопрос — что происходит между Украиной и Польшей и почему запрещен импорт агропродукции

Польша с первых дней полномасштабного вторжения всячески помогала Украине. Но в сфере торговли между странами возникло недопонимание. Еще в мае 2023 Польша запретила импорт украинского зерна и поддерживает его по сей день.

Украина же сообщила, что может наложить эмбарго на польские овощи. Мы расскажем, что происходит в сфере торговли между Украиной и Польшей.

Эмбарго Украины на овощи из Польши: что известно

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил польскому изданию Rzeczpospolita, что Украина в ближайшие дни введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

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По его словам, после пяти месяцев переговоров Украина потеряла надежду на разрешение спора касательно запрета на импорт украинского зерна. Поэтому Киев обратился во Всемирную торговую организацию.

Украина не получила ответа от Польши. Для Киева было важно не только то, что Польша продлила запрет, но и то, что она распространила его на большее количество продуктов — муку и зерновой шрот.

Качка подчеркнул, что Украина хочет доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры.

— Мы изначально не соглашались с запретом экспорта, для нас важно двигаться в правильном направлении, а это означает диалог с Еврокомиссией как институтом, отвечающим за международную торговлю, — подчеркнул торговый представитель Украины.

Такими действиями Украина хотела “убедить” Польшу шагнуть назад и согласиться на механизм лицензирования, разработанный в сотрудничестве с ЕС. Качка акцентировал, что Украина не намерена ухудшать отношения с Польшей, а стремится выработать цивилизованные методы разрешения спора.

Запрет на экспорт украинского зерна: что известно

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

15 сентября 2023 года 15 сентября Еврокомиссия объявила, что Евросоюз не будет продолжать временные ограничения по украинскому зерновому экспорту в пять соседних стран.

Но Польша, Венгрия и Словакия с 16 сентября в одностороннем порядке продлили блокаду импорта украинской агропродукции.

Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными, после того как они в одностороннем порядке заявили о продлении запрета на импорт украинского зерна.

— Мы знаем об объявлении некоторых государств-членов относительно односторонних мер (речь идет о запрете на импорт зерна из Украины — ред.). Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали, — сказала представитель Еврокомиссии.

После объявления, что некоторые страны в одностороннем порядке запрещают импорт украинского зерна, Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Польши, Венгрии и Словакии. Из-за таких действий соседей экспортеры терпят значительный ущерб, в чем Украина видит нарушение международных обязательств.

Почему Польша и другие страны запретили импорт украинского зерна

В результате полномасштабного российского вторжения в Украине заблокировали порты в Черном море. Чтобы украинская продукция имела доступ к мировому рынку, ее начали перенаправлять в соседние с Украиной страны ЕС: Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Сначала правительства этих стран поддержали планы ЕС принять у себя излишки украинского зерна, чтобы впоследствии перенаправить его через порты на экспорт.

Но позже выяснилось, что направить все украинское зерно с ЕС на глобальные рынки сложно, так что излишек остается на европейском рынке. Это в свою очередь снижает цены на агропродукцию в Европе.

Politico сообщает, что запрет трех стран на импорт украинского зерна имеет целью защитить своих фермеров от резкого роста экспорта зерна из Украины после блокады Россией украинских портов в Черном море. Правящая партия Польши особенно стремится остановить поток, поскольку ее судьба на выборах 15 октября тесно связана с поддержкой сельской местности. А фермеры недовольны ростом экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Министр агрополитики Польши сказал, что если не решится вопрос украинского зерна, страна может блокировать вступление Украины в ЕС. Анджей Дуда, выступая в Генассамблее ООН, сказал, что Польша будет помогать Украине, но будет отстаивать свои интересы.

Какой компромисс Украина предлагает Польше и другим странам касательно зерна

— Совместный контроль фактически за товаропотоками, то есть с украинской стороны и ЕС. Соглашение фактически каждой транзакции. Это тоже очень большая уступка со стороны Украины, потому что львиную долю совместного контроля будем осуществлять мы, — сказал Тарас Качка.

Несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает выращивать и экспортировать зерновые культуры. Ранее мы рассказывали, как работает экспорт зерна из Украины во время войны.

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