Зернове питання — що відбувається між Україною та Польщею і чому заборонений імпорт агропродукції

Польща з перших днів повномасштабного вторгнення усіляко допомагала Україні. Але у сфері торгівлі між країнами віднедавна непорозуміння. Ще у травні 2023 року Польща заборонила імпорт українського зерна та продовжує цю заборону.

Україна натомість повідомила, що може накласти ембарго на польські овочі. Ми розповімо, що відбувається у сфері торгівлі між Україною та Польщею.

Ембарго України на овочі з Польщі: що відомо

Торговий представник України Тарас Качка повідомив польському виданню Rzeczpospolita, що Україна найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Зараз також дивляться

За його словами, після п’яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення суперечки щодо заборони імпорту українського зерна. Тому Київ звернувся до Світової організації торгівлі.

Україна не отримала жодної відповіді від Польщі. Для Києва було важливо не лише те, що Польща продовжила заборону, але й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів — борошно та зерновий шрот.

Качка наголосив, що Україна хоче довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи.

— Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю, — підкреслив торговий представник України.

Такими діями Україна хотіла “переконати” Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС. Качка акцентував, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Заборона на експорт українського зерна: що відомо

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

15 вересня 2023 року 15 вересня Єврокомісія оголосила, що Євросоюз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п’яти сусідніх країн.

Але Польща, Угорщина та Словаччина з 16 вересня в односторонньому порядку продовжили блокаду імпорту української агропродукції.

Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили про продовження заборони на імпорт українського зерна.

— Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів (йдеться про заборону на імпорт зерна з України — ред.). Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли, — сказала речниця Єврокомісії.

Після оголошення про те, що деякі країни в односторонньому порядку забороняють імпорт українського зерна, Україна подала до Світової організації торгівлі (СОТ) позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Через такі дії сусідів експортери зазнають значних збитків, в чому Україна бачить порушення міжнародних зобов’язань.

Чому Польща та інші країни заборонили імпорт українського зерна

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні заблокували порти у Чорному морі. Щоб українська сільськогосподарська продукція мала доступ до світового ринку, її почали перенаправляти до сусідніх з Україною країн ЄС: Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Спочатку уряди цих країн підтримали плани ЄС прийняти в себе надлишки українського зерна, щоб згодом перенаправити його через свої порти на експорт.

Але згодом з’ясувалося, що спрямувати все українське зерно з ЄС на глобальні ринки складно, тож надлишок залишається на європейському ринку. Це своєю чергою знижує ціни на агропродукцію в Європі.

Politico повідомляє, що заборона трьох країн на імпорт українського зерна має на меті захистити своїх фермерів від різкого зростання експорту зерна з України після блокади Росією українських портів у Чорному морі.

Керівна партія Польщі особливо прагне зупинити потік, оскільки їхня доля на виборах 15 жовтня тісно пов’язана з підтримкою сільської місцевості. А фермери невдоволені збільшенням експорту української сільськогосподарської продукції.

Міністр агрополітики Польщі сказав, якщо питання українського зерна не буде вирішено, країна може блокувати вступ України до ЄС. Анджей Дуда під час виступу в Генасамблеї ООН сказав, що Польща допомагатиме Україні, але відстоюватиме свої інтереси.

Який компроміс Україна пропонує Польщі та іншим країнам щодо зерна

— Спільний контроль фактично за товаропотоками, тобто з українського боку та ЄС. Погодження фактично кожної транзакції. Це теж дуже велика поступка з боку України, бо левову частку спільного контролю здійснюватимемо ми, — сказав Тарас Качка.

Попри російську агресію, Україна продовжує вирощувати та експортувати зернові культури. Раніше ми розповідали, як працює експорт зерна з України під час війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.