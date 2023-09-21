Новини

Зернове питання — що відбувається між Україною та Польщею і чому заборонений імпорт агропродукції

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 12:00
Заборона на імпорт українського зерна: чому Польща, Угорщина та Словаччина оголосили заборону
Фото: Pexels

Більше новин
Чому виникає крепатура та як її позбутись
Показник ефективності тренування? Чим небезпечна крепатура та як зняти м’язовий біль
Як садити хризантеми восени та коли це варто робити
Витривалі квіти, які дарують радість. Як садити хризантеми восени — оптимальні терміни та правила
21 вересня: яке свято в Україні у 2023 році
21 вересня — яке сьогодні свято? Добірка міжнародних, всесвітніх, українських та релігійних традицій цього дня
як підготуватись до блекауту
Як підготуватися до блекауту — що треба мати у разі відключення електропостачання
Дивитись більше

Матеріали по темі

як підготуватись до блекауту
Як підготуватися до блекауту — що треба мати у разі відключення електропостачання
Який штраф за неявку у військкомат
Адміністративна відповідальність: який штраф за неявку у військкомат після отримання повістки
Вибухи у Черкасах сьогодні 21 вересня 2023
Україна під обстрілами: що відомо про вибухи у різних областях 21 вересня
Вибухи в Києві сьогодні 21 вересня 2023: що відомо
Потужна атака на Київ: наслідки вибухів у різних районах столиці 21 вересня

Відео
0:04:01
Павло Жилін

Якби я ліг, то з’їхав би з глузду. Як військовий втратив руку, але не бажання служити
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Щодня печуть тисячі хлібин і везуть людям на фронт. Як допомогти благодійній пекарні
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудити Росію — хобі. Житель Стамбула фільмує, як російські окупанти коять злочини в окупованих портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гібридною ракетою по цивільних. На Харківщині росіяни вбили вісьмох людей — що відомо
Карта бойових дій
Карта бойових дій 20 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:31
Відключення світла
Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:35
заняття з йоги
Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробіг марафон у повному споряджені та зібрав кошти для колег: історія вогнеборця Володимира Сковородки
Більше відео
як підготуватись до блекауту
Читати далі
Як підготуватися до блекауту — що треба мати у разі відключення електропостачання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь