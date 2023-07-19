Увольнение военных в запас после вывода ВВК теперь возможно: Зеленский подписал законопроект №8169

Прохождение военно-врачебных комиссий и последствия их решений часто вызывают у военнослужащих немало вопросов. Особенно после признания защитника или защитницы непригодными для службы.

Поэтому был создан законопроект №8169 по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и прохождения военной службы.

Верховная Рада приняла его в конце марта и уже 18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий документ.

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Отныне военнослужащие, которые во время действия военного положения были признаны ВВК непригодными для службы по состоянию здоровья, смогут увольняться в запас. Однако должны пройти повторный осмотр через полгода-год.

Также важно отметить, что военных будут отправлять в отставку, если они достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В то же время документ предусматривает, что военные, принятые на военную службу по контракту, должны проходить испытательный срок. Это касается только тех, кто вступил в ряды защитников впервые.

Также президент Украины подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести. Читай подробнее о законопроекте №8009.

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