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Увольнение военных в запас после вывода ВВК теперь возможно: Зеленский подписал законопроект №8169

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июля 2023, 19:15
звільнення військових після висновку ВЛК
Фото: Facebook

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