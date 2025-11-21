Один из самых трудных моментов нашей истории: обращение Зеленского ко Дню достоинства и свободы

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина переживает один из самых сложных периодов за время независимости.

По его словам, страна испытывает сильное внешнее давление и может оказаться перед трудным выбором, который касается ее достоинства, свободы и ключевых союзов.

Давление на Украину одно из самых тяжелых

Президент подчеркнул, что нынешняя ситуация требует максимальной честности и единства:

— Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или составные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ, — отметил глава государства.

Он также упомянул так называемые сложные 28 пунктов, фигурирующие в мирном плане США.

Зеленский напомнил о своей присяге 2019 года и подчеркнул, что не отступит от принципов, которые дал украинцам во время вступления в должность:

И каждый день каждому ее слову я берегу верность. И я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен.

Президент отметил, что Украина не будет делать громких заявлений, а продолжит конструктивные переговоры с США и другими партнерами, предлагая альтернативы и аргументы.

— Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и со всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером, — рассказал Зеленский.

Украина не позволит врагу манипулировать

Глава государства подчеркнул, что Украина не даст России ни одного повода обвинить Киев в нежелании мира:

Мы точно не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира. Такого не будет.

Он заявил, что будет работать в режиме 24/7, чтобы в возможных договоренностях не были проигнорированы фундаментальные для страны вещи:

Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух — это достоинство и свобода украинцев.

В обращении Зеленский обратился ко всему обществу — от граждан до политиков:

Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрыща. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно.

По его словам, внутренние конфликты — именно то, на что сейчас рассчитывает Россия, пытаясь ослабить украинскую устойчивость.

Президент предупредил, что ближайшие дни будут напряженными из-за высокого уровня политического и информационного давления:

Будет много давления — чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас. Мы не имеем права дать им это сделать.

Он подчеркнул, что верит в поддержку украинцев и партнеров:

Я точно знаю, что я не один. За мной — народ Украины! Миллионы наших людей, которые имеют достоинство, которые борются за свободу и которые заслужили мир.

Ранее мы писали, что Зеленский категорически против обмена территориями читай в материале детали заявления.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!