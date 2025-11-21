Один із найважчих моментів нашої історії: звернення Зеленського до Дня гідності та свободи

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна переживає один із найскладніших періодів за час незалежності.

За його словами, країна зазнає сильного зовнішнього тиску та може опинитися перед важким вибором, який стосується її гідності, свободи та ключових союзів.

Тиск на Україну один з найважчих

Президент підкреслив, що нинішня ситуація вимагає максимальної чесності та єдності:

— Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором — або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складані 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Від нас чекатимуть відповідь, — зазначив глава держав.

Він також згадав про так звані складні 28 пунктів, які фігурують у мирному плані США.

Зеленський нагадав про свою присягу 2019 року та підкреслив, що не відступить від принципів, які дав українцям під час вступу на посаду:

І кожного дня кожному її слову я бережу вірність. І я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований.

Президент зазначив, що Україна не буде робити гучних заяв, а продовжить конструктивні переговори зі США та іншими партнерами, пропонуючи альтернативи та аргументи.

— Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером — розповів Зеленський.

Україна не дозволить ворогу маніпулювати

Глава держави наголосив, що Україна не дасть Росії жодного приводу звинуватити Київ у небажанні миру:

Ми точно не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру. Такого не буде.

Читати на тему Мирний план США: які пункти викликали найбільший резонанс Західні медіа оприлюднили деталі мирної ініціативи Трампа. Що ж пропонує документ?

Він заявив, що працюватиме в режимі 24/7, аби у можливих домовленостях не були проігноровані фундаментальні для країни речі:

Я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох — це гідність і свобода українців.

У зверненні Зеленський звернувся до всього суспільства — від громадян до політиків:

Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано.

За його словами, внутрішні конфлікти — саме те, на що зараз розраховує Росія, намагаючись послабити українську стійкість.

Президент попередив, що наступні дні будуть напруженими через високий рівень політичного та інформаційного тиску:

Буде багато тиску — щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Не маємо права дати їм це зробити.

Він підкреслив, що вірить у підтримку українців і партнерів:

Я точно знаю, що я не один. За мною — народ України! Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир.

Раніше ми писали, що Зеленський категорично проти обміну територіями — читай у матеріалі деталі заяви.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!