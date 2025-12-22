Закон разрешает: почему животные остаются в спектаклях цирка

Использование животных в цирковых программах в Украине не запрещено полностью и осуществляется в рамках действующего законодательства. Именно этим объясняют их участие в представлениях Национальный цирк Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил директор цирка Владислав Корниенко.

Что говорит закон о животных в цирке

По словам руководителя учреждения, сейчас речь идет не о полноценных шоу с животными, а об ограниченном использовании отдельных видов, которые не подпадают под законодательный запрет. Все животные постоянно находятся в Киеве, проходят ветеринарный контроль, получают лечение и надлежащее питание.

Владислав Корниенко отметил, что цирк постепенно минимизирует участие животных в программах, а их изображения больше не используют в рекламных материалах.

В настоящее время в Национальном цирке содержат голубей, дикобраза, бобра, кроликов, свинью, а также пять тигров и семь лошадей. По словам директора, все тигры и лошади родились и выросли в цирке, новых животных учреждение не приобретает.

Сколько стоит содержание животных в цирке

Содержание животных обходится цирку до 7 миллионов гривен в год. В эту сумму входят расходы на корм, лечение, ветеринарное обслуживание и зарплаты персонала. Только на питание ежегодно тратят около 3–4 миллионов гривен.

В то же время государство, по словам Корниенко, покрывает лишь 40–50% общих расходов цирка. Эти средства преимущественно направляют на оплату труда и коммунальные услуги.

В начале полномасштабного вторжения ситуация была критической — работникам цирка даже приходилось самостоятельно искать корм для животных в деоккупированных населенных пунктах Киевской области.

Будет ли полный запрет животных в цирке

Директор цирка убежден, что вопрос полного запрета животных в цирковых программах в настоящее время не стоит. Он подчеркивает, что цирковое искусство является частью украинского культурного наследия с историческими корнями еще со времен Киевской Руси.

По его словам, дискуссии вокруг темы животных в цирке часто носят эмоциональный или манипулятивный характер, тогда как реальные замечания со стороны зрителей относительно участия животных в представлениях встречаются крайне редко.

В Украине существует множество других проблем, связанных с недружественным отношением к животным. Мы рассказывали о самых масштабных из них и о том, как их решение может сделать государство pet-friendly средой.

