Закон дозволяє: чому тварини залишаються у виставах цирку

Використання тварин у циркових програмах в Україні не заборонене повністю та відбувається в межах чинного законодавства. Саме цим пояснюють їхню участь у виставах Національний цирк України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив директор цирку Владислав Корнієнко.

Що каже закон про тварин у цирку

За словами керівника закладу, нині йдеться не про повноцінні шоу з тваринами, а про обмежене використання окремих видів, які не підпадають під законодавчу заборону. Усі тварини постійно перебувають у Києві, проходять ветеринарний контроль, отримують лікування та належне харчування.

Владислав Корнієнко зазначив, що цирк поступово мінімізує участь тварин у програмах, а їхні зображення більше не використовують у рекламних матеріалах.

Наразі в Національному цирку утримують голубів, дикобраза, бобра, кроликів, свиню, а також п’ять тигрів і сім коней. За словами директора, всі тигри та коні народилися й виросли в цирку, а нових тварин заклад не купує.

Читати на тему Заручники людських розваг: чому тварин-артистів треба врятувати від цирку Що зараз відбувається в українських цирках та які шанси на заборону експлуатації тварин? Розпитали в керівниці відділу стратегічних ініціатив UAnimals.

Скільки коштує утримання тварин у цирку

Утримання тварин обходиться цирку до 7 мільйонів гривень на рік. У цю суму входять витрати на корм, лікування, ветеринарне обслуговування та зарплати персоналу. Лише на харчування щороку спрямовують близько 3–4 мільйонів гривень.

Водночас держава, за словами Корнієнка, покриває лише 40–50% загальних витрат цирку. Ці кошти переважно йдуть на оплату праці та комунальні послуги.

На початку повномасштабного вторгнення ситуація була критичною — працівникам цирку доводилося самостійно шукати корм для тварин у деокупованих населених пунктах Київської області.

Чи буде повна заборона тварин у цирку

Директор цирку переконаний, що питання повної заборони тварин у циркових програмах наразі не стоїть. Він наголошує, що циркове мистецтво є частиною української культурної спадщини з історичним корінням ще з часів Київської Русі.

За його словами, дискусії навколо теми тварин у цирку часто мають емоційний або маніпулятивний характер, тоді як реальні зауваження від глядачів щодо участі тварин у виставах трапляються поодиноко.

В Україні є багато інших проблем, повязаних з недружнім ставленням до тварин. Ми розповідали про найбільші з них та як їхнє розвязання зробить державу pet-friendly середовищем.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!