Без срока давности: диссертации в любом году можно проверить на плагиат

Верховный Суд в своем постановлении от 3 июня 2025 подчеркнул, что все диссертации, независимо от года защиты, могут проверять на наличие плагиата.

Основанием стал иск кандидата медицинских наук Михаила Кротевича в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Он работает заведующим патологоанатомическим отделением в Национальном институте рака. Однако в его кандидатской диссертации был обнаружен плагиат — текстовые и иллюстративные заимствования из диссертации его научной руководительницы Виктории Хоперии.

Доктор медицинских наук и профессор Александр Грабовой подал жалобу в агентство в сентябре 2023 года. В апреле 2024 года Комитет по этике внес на рассмотрение представление о наличии плагиата в диссертации.

В мае агентство признало наличие плагиата, однако уже в июне Кротевич обратился в суд с требованием отменить это решение. Чем закончилась история и почему Верховный Суд сохранил право проверять диссертации на плагиат без учета времени — подробнее дальше.

Что предшествовало постановлению

В иске Кротевич убеждал, что решение о признании плагиата нарушает принцип необратимости действия закона во времени.

Его диссертацию защитили 25 июня 2014 года, за несколько дней до принятия Закона о Высшем образовании, впервые предусмотревшего ответственность за плагиат в научных работах (с 1 июля 2014 года).

Агентство не согласилось с аргументами, поскольку требования академической добродетели существовали в законодательстве еще до 2014 года.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Кротевичу и отменили решение Комитета по этики. Там объяснили, что решение о присуждении ученой степени было принято в сентябре 2014 года, когда нормы об ответственности за академический плагиат уже действовали.

К тому же и до 2014 года была обязанность оформлять использованные источники и соблюдать этические нормы. Кротевич не согласился с приговором и подал кассационную жалобу.

Проверка диссертаций на плагиат: ответ Верховного суда

В Верховном Суде ответили, что при вынесении приговора принцип необратимости действия закона не был нарушен, поскольку закон не вводит новых запретов или ответственности за плагиат.

— Он лишь уточняет, как выявлять нарушения академической добродетели, уже предусмотренные предварительными документами, — заявили судьи.

Выявление плагиата, по мнению суда, является мерой защиты авторских прав и обеспечения академической добродетели в настоящее время.

Соответственно проверка работ на плагиат, независимо от даты их защиты, необходима для того, чтобы предотвратить нарушения.

Проверка академического плагиата, фабрикации или фальсификации может быть проведена в любое время, независимо от времени защиты научной работы, и при соблюдении законной административной процедуры.

Верховный Суд напомнил, что использование чужих текстов без надлежащей ссылки на источники считается плагиатом, независимо от того, получал ли автор разрешение научного руководителя.

Суд удовлетворил кассационную жалобу частично и закрыл производство по делу. Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, что ранее государство дало указание решить еще одну образовательную проблему — изменить названия учебных программ на соответствующие действительности.

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