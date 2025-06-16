Для тебе Освіта

Без терміну давності: дисертації будь-якого року можна перевірити на плагіат

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Червня 2025, 15:00
Без терміну давності: дисертації будь-якого року можна перевірити на плагіат
Фото Unsplash

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