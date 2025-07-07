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Обучение детей с инвалидностью: как воспользоваться новой образовательной услугой Минсоцполитики

Виктория Мельник, журналист сайта 07 июля 2025, 17:00 3 мин.
обучение ребенка с особыми учебными потребностями
Фото Pexels, Unsplash

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