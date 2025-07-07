Обучение детей с инвалидностью: как воспользоваться новой образовательной услугой Минсоцполитики

Дети — это уязвимая группа населения, а те, кто имеет особые образовательные потребности, часто остаются без внимания общества. Большинство украинских школ не рассчитаны для таких детей, поэтому они часто вынуждены учиться отдельно дома с учителем или наставником.

Минсоцполитики сообщило о внедрении экспериментального проекта для детей с инвалидностью, которые из-за состояния своего здоровья не могут посещать учебу в школах и нуждаются в постоянной помощи.

Кто может принять участие в проекте, сколько это стоит и что обеспечит новая социальная услуга по комплексному развитию и уходу за детьми с инвалидностью, рассказываем далее в материале.

Новая услуга по обучению детей с инвалидностью

Известно, что новая социальная услуга рассчитана на детей от шести лет, нуждающихся в постоянной помощи и высоком уровне поддержки (четвертый и выше).

Это поможет вовлечь ребенка в образовательный процесс, развивать навыки и интегрировать ребенка в общество. Кроме этого, услуга позволит родителям таких детей выйти на работу и найти время на отдых.

Социальные услуги будут предоставляться вместе с социальными.

Для того чтобы такая возможность появилась в громадах, им нужно:

определить потребность жителей в соответствующей услуге;

обустроить помещение (желательно при школе);

организовать специально оборудованный транспорт для подвоза детей;

выбрать на условиях открытого отбора соответствующих требованиям;

назначить социального менеджера, обеспечивающего принятие решения о предоставлении социальной услуги, координации деятельности всех участников экспериментального проекта;

проводить мониторинг и оценку качества предоставления социальной услуги.

Кто может получить и предоставлять образовательные услуги детям с инвалидностью

Согласно сообщению Минсоцполитики, такие услуги могут предоставлять все организации, имеющие команду специалистов и внесенные в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Важные требования — в помещениях должно быть видеонаблюдение, чтобы родители могли контролировать процесс обучения.

Чтобы получить обучение для ребенка с инвалидностью, нужно выполнить несколько обязательных шагов.

Обратись в орган соцзащиты и получи оценку в ИРЦ. Если вывод подтвердит необходимость IV уровня поддержки или выше, ребенок может присоединиться к проекту. Оплати услугу, сумма за одного ребенка составляет 24 тыс. грн. в месяц.

Если ребенок будет регулярно посещать школу и будет иметь достижения, то сможет получить мотивационную выплату.

Министр соцполитики Оксана Жолнович подчеркивает, что эту услугу создают именно для того, чтобы дети не попадали в институционные учреждения, а получали качественные знания и поддержку.

Раньше мы рассказывали тебе, как война действительно влияет на жизнь детей с инвалидностью и о чем они мечтают: читай по ссылке.

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