Навчання дітей з інвалідністю: як скористатися новою освітньою послугою Мінсоцполітики

Діти — це вразлива група населення, а ті, хто має особливі освітні потреби, часто залишаються поза увагою суспільства. Більшість українських шкіл не розраховані для таких дітей, тож вони часто змушені навчатися окремо вдома з вчителем чи наставником.

Мінсоцполітики повідомило про запровадження експериментального проекту для дітей з інвалідністю, які через стан свого здоровʼя не можуть відвідувати навчання у школах і потребують постійної допомоги.

Хто може взяти участь у проекті, скільки це коштує та що забезпечить нова соціальна послуга з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю, розповідаємо далі у матеріалі.

Нова послуга з навчання дітей з інвалідністю

Відомо, що нова соціальна послуга розрахована на дітей від шести років, які потребують постійної допомоги та високого рівня підтримки (четвертий та вище).

Це допоможе залучити дитину в освітній процес, розвивати навички та інтегрувати дитину у суспільство. Окрім цього, послуга надасть можливість батькам таких дітей вийти на роботу та знайти час на відпочинок.

Соціальні послуги будуть надаватися разом із соціальними.

Для того, щоб така можливість зʼявилася у громадах, їм потрібно:

визначити потребу жителів у відповідній послузі;

облаштувати приміщення (бажано при школі);

організувати спеціально обладнаний транспорт для підвезення дітей;

обрати на умовах відкритого відбору надавачів, що відповідають вимогам;

призначити соціального менеджера, який забезпечує прийняття рішення про надання соціальної послуги, координацію діяльності всіх учасників експериментального проекту;

проводити моніторинг та оцінку якості надання соціальної послуги.

Хто може отримати та надавати освітні послуги дітям з інвалідністю

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, такі послуги можуть надавати всі організації, які мають команду фахівців і внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Важливі вимоги — у приміщеннях повинен бути відеонагляд, щоб батьки могли контролювати процес навчання.

Щоб отримати навчання для дитини з інвалідністю, треба виконати кілька обовʼязкових кроків.

Звернися до органу соцзахисту і отримай оцінку в ІРЦ. Якщо висновок підтвердить необхідність IV рівня підтримки або вище — дитина може долучитися до проекту. Оплати послугу, сума за одну дитину складає 24 тис. грн на місяць.

Якщо дитина регулярно відвідуватиме школу й матиме досягнення, надавач може отримати мотиваційну виплату.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович підкреслює, що цю послугу створюють саме для того, аби діти не потрапляли в інституційні заклади, а отримували якісні знання та підтримку.

Раніше ми розповідали тобі, як війна насправді впливає на життя дітей з інвалідністю та про що вони мріють: читай за посиланням.

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