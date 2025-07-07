Для тебе Освіта

Навчання дітей з інвалідністю: як скористатися новою освітньою послугою Мінсоцполітики

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Липня 2025, 17:00
навчання дитини з особливими навчальними потребами
Фото Pexels, Unsplash

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