Погляд у спектрі: як фотопроект допомагає зрозуміти дітей з аутизмом

Унікальний фотопроект під назвою Eye contact. Погляд у спектрі відкриває завісу у світ дітей з розладами аутистичного спектра (РАС).

Його мета — через щирі портрети показати внутрішній світ цих особливих малюків, адже для багатьох з них зоровий контакт є справжнім викликом. Про це розповіло УП. Життя.

Авторка проекту, талановита фотографка Марта Грінштейн, зуміла створити диво. Їй вдалося встановити той самий, такий важливий, зоровий контакт із дітьми.

Цей центр, що функціонує вже другий рік, став справжнім прихистком для дітей з РАС, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії.

Кожен погляд – унікальна історія

Знімки цього фотопроекту публікуються вперше. У фонді, який опікується малюками, підкреслюють, що за кожним дитячим поглядом стоїть своя історія боротьби та подолання перешкод.

А за кадром, невидимі для широкого загалу, перебувають батьки — з їхніми тривогами, безмежною любов’ю та надією на інклюзивне та відкрите суспільство для їхніх дітей.

Ось кілька історій дітей, чиї портрети увійшли до проекту:

Олександра Качуровська, 6 років, Харків.

Після початку повномасштабної війни перестала розмовляти, тоді й дізналися про діагноз аутизм.

Завдяки заняттям її мовленнєві навички покращуються, а прагнення до спілкування є її сильною стороною.

Вероніка та Катерина Панченко, 5 років, Сіверськодонецьк.

Сестри-близнючки отримали діагноз РАС у чотири роки.

Вони дуже активні, люблять стрибати, бігати та досліджувати різні текстури.

Заняття допомогли їм краще розуміти мову та взаємодіяти з оточенням.

Олександр Лобанов, 8 років, Люботин, Харківська область.

Діагноз РАС та РДУГ отримав у 3,5 роки.

Сашко обожнює цифри, літери, вміє читати, цікавиться транспортом та музикою.

Корекційна програма спрямована на покращення його комунікації та адаптації до школи.

Данило Чугай, 7 років, Харків.

Життя родини кардинально змінилося після діагнозу РАС у 5 років.

Даня любить плавати, гратися з котиком, але не переносить гучних звуків.

Заняття в хабі допомогли сформувати його навчальну поведінку.

Ілля та Назар Розгони, 5 років, Миколаїв.

У близнюків діагностували РАС у серпні 2022 року.

Хлопці обожнюють нові місця та готувати печиво.

Завдяки заняттям Ілля досяг успіхів у навчальній поведінці, а Назарчик активно опановує мовлення.

Анна Місевра, 5 років, Харків.

Після переїзду до Львова через війну в Ані зник вказівний жест та зоровий контакт.

Після діагнозу РАС, завдяки корекційній терапії, вона покращила взаємодію з терапевтами та концентрацію.

Даниїл Пивоваров, 6 років, Харків.

Батьки помітили особливості у поведінці хлопчика ще в 1,5 року.

Зараз у Дані труднощі з мовленням та увагою, але він робить нові кроки до мрії про те, щоб заговорити.

Володимир Малих, 7 років, Миколаїв.

У Володі діагностували аутизм у 4 роки.

Він дуже старанний учень, і завдяки заняттям у хабі покращив координацію рухів, навчився складати словосполучення, рахувати та розуміти текст.

Георгій Боров’як, 6 років, Херсон. Діагноз РАС отримав у 4 роки.

Георгій любить логічні завдання та цифри, але боїться гучних звуків.

Його мама мріє, щоб син поборов страхи та став більш самостійним.

Даниїл Нікулін, 5 років, Херсон.

Через окупацію Херсона у Дані почали проявлятися особливості розвитку.

За півроку занять у хабі він добре пристосувався до навчання та виявляє активність.

Аліса Размєтаєва, 5 років, Харків.

Після регресу в розвитку у 2,7 року, Аліса досягла значних успіхів у розумінні мовлення, фізичних діях та іграх завдяки корекційним заняттям.

Платон Пірч, 9 років, Маріуполь.

Діагноз РАС отримав у майже 3 роки.Платон захоплюється космосом, але боїться тварин.

Заняття з логопедом та корекційна терапія значно покращили його мовлення та координацію.

Майя Монастирна, 8 років, Київ.

Майя дуже позитивна дівчинка, яка любить гуляти містом та творити.

Навчання дається їй важко, але завдяки заняттям покращилася її просторова орієнтація та дрібна моторика.

Павло Шенкевич, 8 років, Херсон.

У 5 років Павлу діагностували РАС. Він відвідує спеціалізовану школу та заняття у хабі, де вчиться спілкуванню з іншими дітьми та розвиває навчальні навички.

Даніела Шепель, 12 років, Київ.

Діагноз РАС отримала у 2023 році. Даніела дуже позитивна, фахівці активно працюють над розвитком її сенсорно-моторних навичок та побудовою речень.

Тимур Адігазалов, 4 роки, Харківська область.

Тимур – щирий, емпатичний і завжди веселий. Він демонструє успіхи у звуконаслідуванні та розвитку великої моторики.

Кирило Комісаров, 8 років, Херсон.

Перші ознаки аутизму у Кирила батьки помітили у 1,5 року.

Він любить тактильні іграшки та музику. Заняття допомагають йому розвивати нові навички та покращувати комунікацію.

Ерік Курінний, 4 роки, Кривий Ріг.

У Еріка запідозрили затримку розвитку в 1,7 року. Він дуже активний і має гарний прогрес у розвитку, повідомляючи про свої потреби жестами.

Ярослав Вакал, 8 років, Донецьк.

Діагноз РАС отримав у 2,3 року. Основні напрямки навчання Ярослава пов’язані з розвитком комунікації. Йому подобаються заняття з музичними інструментами, особливо гра на ударних.

Віра Францева, 5 років, Краматорськ.

Вірі діагностували аутизм у дворічному віці. Вона не розмовляє, але спілкується за допомогою жестів. Попри труднощі, навчилася кататися на самокаті.

Данило Іщенко, 5 років, Донецька область.

Діагноз РАС отримав у 3 роки. Данилку важко, адже його тато захищає країну, але хлопчик щодня робить нові кроки до мрії заговорити.

Святослав Кльок, 8 років, Київ.

Відхилення у розвитку почалися з 1,1 року. Зараз Святослав життєрадісний, спілкується з однолітками, майже позбувся істерик, але боїться темряви.

Цей фотопроект не лише розповідає про життя дітей з РАС, але і є важливим кроком до формування інклюзивного суспільства, де кожна дитина, незалежно від її особливостей, має право на розуміння, підтримку та розвиток.

Головне фото: Українська правда. Життя

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