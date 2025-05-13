Образование

Когда последний звонок 2025 года — даты праздника в разных городах Украины

Ольга Петухова, редактор сайта 13 мая 2025, 12:45
последний звонок 2025
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Законопроект 10399
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Когда последний звонок 2025 года — даты праздника в разных городах Украины
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