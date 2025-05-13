Когда последний звонок 2025 года — даты праздника в разных городах Украины

Общие границы учебного года устанавливает Министерство образования и науки Украины, и в 2025 году этот период — с 1 сентября по 30 июня, но дата последнего звонка в каждой школе может быть разной. Все зависит от региона и того, как решит само учебное заведение.

Мы собрали для тебя самую свежую информацию о том, когда именно в 2025 году раздастся последний звонок по всей Украине, с учетом ситуации безопасности.

Когда последний звонок в Украине

По закону школы обязательно должны соблюдать минимальную продолжительность учебного года, все что более того — по собственному усмотрению администраций городов и школ.

Абсолютное большинство учебных заведений Украины планируют завершить обучение к 30 мая 2025 года. Но сам праздник последнего звонка может быть и раньше, и позже, в зависимости от ситуации в регионе.

Когда будет последний звонок 2025 года в городах Украины

Дата праздника традиционно зависит от решения местных органов — департаментов или управлений образования в каждом областном центре.

В большинстве школ Украины последний звонок традиционно пройдет в последнюю пятницу мая.

По имеющейся информации, последний звонок в городах Украины планируется на следующие даты:

В Киеве выпускной пройдет 30 числа. Но и после этого возможно обучение, ориентированное в основном на закрепление изученного и психологическую поддержку учащихся.

Во Львове школы будут самостоятельно определять, когда начинаются и заканчиваются летние каникулы. Большинство учеников будет отдыхать с 1 июня, но в некоторых школах обучение может продолжаться до середины июня.

В Харькове последний звонок пройдет 30 мая, но из-за сложной ситуации безопасности торжества будут проведены в дистанционном формате.

В Одессе в 2023-2024 годах некоторые школы завершали обучение раньше или переходили в онлайн-формат. Но в этом году общий стоп учебного года запланирован на 30 число, а проведение праздника последнего звонка будет зависеть от наличия укрытий и решения школ.

В Черкассах учебный год завершится также 30 мая, сообщила заместитель городского головы.

В Кривом Роге обучение официально продлится до 30 мая, но дата праздничных мероприятий будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Ивано-Франковск закончит преподавание предметов в лицеях и гимназиях 30 мая, а когда проведут торжества — каждая школа будет решать индивидуально.

В Луцке последний звонок намечен на даты 30 и 31 мая.

Школы Ровно также завершат учебный год 30 мая.

В Черновцах большинство школ будет праздновать последний звонок также 30 числа, но окончательное решение будут принимать педагогические советы каждого учреждения отдельно.

В Тернополе праздник планируется на 30 мая, но в отдельных общинах Тернопольщины торжества могут пройти и в начале июня.

Из-за полномасштабной войны в некоторых регионах даты все еще могут менять или даже отменять празднование.

В некоторых прифронтовых зонах, например, на территории Херсонской области, последний звонок могут провести онлайн или вообще не праздновать.

Источник: Nv.ua.

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