Коли останній дзвоник 2025 — дати для міст України

Фото Instagram Загальні межі навчального року встановлює Міністерство освіти і науки України, і у 2025 році це період з 1 вересня по 30 червня, але дата останнього дзвоника в кожній школі може бути різною. Це залежить від регіону та того, як вирішить сам навчальний заклад. Ми зібрали для тебе найсвіжішу інформацію про те, коли саме у 2025 році пролунає останній дзвоник по всій Україні, з оглядом на безпекову ситуацію. Коли останній дзвоник в Україні За законом школи обов’язково мають дотримуватися мінімальної тривалості навчального року, решта днів — на власний розсуд адміністрацій міст та шкіл. Абсолютна більшість закладів освіти України планують завершити навчання до 30 травня 2025 року. Але саме свято останнього дзвоника може бути і раніше, і пізніше, залежно від безпекової ситуації в регіоні. Читати на тему Останній дзвоник у Києві: коли та скільки відпочиватимуть школярі Останній дзвоник у Києві пролунає 30 травня, для випускників та молодших школярів передбачені особливі програми. Коли буде останній дзвоник 2025 у містах України Дата свята традиційно залежить від рішення місцевих органів — департаментів або управлінь освіти в кожному обласному центрі. У більшості шкіл України останній дзвоник традиційно проводять в останню п’ятницю травня. У 2025 році це 30 число. За наявною інформацією, останній дзвоник в містах України планується на такі дати: У Києві випускний пройде 30 числа. Але і після цього можливе навчання, орієнтоване здебільшого на закріплення вивченого та психологічну підтримку учнів. У Львові школи самостійно визначатимуть, коли починаються і закінчуються літні канікули. Більшість учнів відпочиватиме з 1 червня, але в деяких школах навчання може тривати до середини червня. У Харкові останній дзвоник пройде 30 травня, але через складну безпекову ситуацію урочистості будуть проведені в дистанційному форматі. В Одесі у 2023-2024 роках деякі школи завершували навчання раніше чи переходили в онлайн-формат. Але цьогоріч загальний стоп навчального року запланований також на 30 число, а проведення свята останнього дзвоника буде залежати від наявності укриттів та рішення шкіл. У Черкасах навчальний рік завершиться також 30 травня, про це повідомила заступниця міського голови. У Кривому Розі навчання офіційно триватиме до 30 травня, але дата святкових заходів залежатиме від ситуації з безпекою. Івано-Франківськ закінчить викладання предметів в ліцеях та гімназіях 30 травня, а коли саме проведуть урочистості — кожна школа вирішуватиме індивідуально. У Луцьку останній дзвоник запланований на дати 30 та 31 травня. Школи Рівного також завершать навчальний рік 30 травня. У Чернівцях більшість шкіл святкуватиме останній дзвоник також 30 числа, але остаточне рішення прийматимуть педагогічні ради кожного закладу окремо. У Тернополі свято планується на 30 травня, але в окремих громадах Тернопільщини урочистості можуть пройти і на початку червня. Через повномасштабну війну у деяких регіонах дати все ще можуть змінювати або навіть скасовуватися. У деяких прифронтових зонах, приміром, на території Херсонської області, останній дзвоник можуть провести онлайн або взагалі не святкувати. Джерело: Nv.ua. Раніше ми розповідали: літні канікули під питанням, чому уряд скорочує відпочинок школярам. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: освіта, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter