Коли останній дзвоник 2025 — дати для міст України

Загальні межі навчального року встановлює Міністерство освіти і науки України, і у 2025 році це період з 1 вересня по 30 червня, але дата останнього дзвоника в кожній школі може бути різною. Це залежить від регіону та того, як вирішить сам навчальний заклад.

Ми зібрали для тебе найсвіжішу інформацію про те, коли саме у 2025 році пролунає останній дзвоник по всій Україні, з оглядом на безпекову ситуацію.

Коли останній дзвоник в Україні

За законом школи обов’язково мають дотримуватися мінімальної тривалості навчального року, решта днів — на власний розсуд адміністрацій міст та шкіл.

Абсолютна більшість закладів освіти України планують завершити навчання до 30 травня 2025 року. Але саме свято останнього дзвоника може бути і раніше, і пізніше, залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Коли буде останній дзвоник 2025 у містах України

Дата свята традиційно залежить від рішення місцевих органів — департаментів або управлінь освіти в кожному обласному центрі.

У більшості шкіл України останній дзвоник традиційно проводять в останню п’ятницю травня. У 2025 році це 30 число.

За наявною інформацією, останній дзвоник в містах України планується на такі дати:

У Києві випускний пройде 30 числа. Але і після цього можливе навчання, орієнтоване здебільшого на закріплення вивченого та психологічну підтримку учнів.

У Львові школи самостійно визначатимуть, коли починаються і закінчуються літні канікули. Більшість учнів відпочиватиме з 1 червня, але в деяких школах навчання може тривати до середини червня.

У Харкові останній дзвоник пройде 30 травня, але через складну безпекову ситуацію урочистості будуть проведені в дистанційному форматі.

В Одесі у 2023-2024 роках деякі школи завершували навчання раніше чи переходили в онлайн-формат. Але цьогоріч загальний стоп навчального року запланований також на 30 число, а проведення свята останнього дзвоника буде залежати від наявності укриттів та рішення шкіл.

У Черкасах навчальний рік завершиться також 30 травня, про це повідомила заступниця міського голови.

У Кривому Розі навчання офіційно триватиме до 30 травня, але дата святкових заходів залежатиме від ситуації з безпекою.

Івано-Франківськ закінчить викладання предметів в ліцеях та гімназіях 30 травня, а коли саме проведуть урочистості — кожна школа вирішуватиме індивідуально.

У Луцьку останній дзвоник запланований на дати 30 та 31 травня.

Школи Рівного також завершать навчальний рік 30 травня.

У Чернівцях більшість шкіл святкуватиме останній дзвоник також 30 числа, але остаточне рішення прийматимуть педагогічні ради кожного закладу окремо.

У Тернополі свято планується на 30 травня, але в окремих громадах Тернопільщини урочистості можуть пройти і на початку червня.

Через повномасштабну війну у деяких регіонах дати все ще можуть змінювати або навіть скасовуватися.

У деяких прифронтових зонах, приміром, на території Херсонської області, останній дзвоник можуть провести онлайн або взагалі не святкувати.

Джерело: Nv.ua.

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