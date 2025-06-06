Для тебя Образование

Военная подготовка для медиков и фармацевтов: вернут ли студентам обязательную подготовку

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 июня 2025, 07:00
военная подготовка для студентов-медиков
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