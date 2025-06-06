Военная подготовка для медиков и фармацевтов: вернут ли студентам обязательную подготовку

В первом чтении Верховная Рада Украины поддержала законопроект 12276 о возобновлении обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов. Что известно и когда БОВП (БЗВП) для медиков и фармацевтов могут вернуть — читай в материале.

Вернут ли БОВП студентам-медикам и фармацевтам

За законопроект проголосовали 262 народных депутата, сообщил Ярослав Железняк. В документе предлагают восстановить военную подготовку студентам медицинских и фармацевтических учреждений высшего образования. Обязательной хотят сделать подготовку для тех студентов, кого признают пригодными к службе и кто пройдет отбор.

Это позволит не только усилить обороноспособность, но и сделать военную медицину системной, а не ситуативной, — написали в ВР.

В частности, законопроект обосновывают тем, что он поможет обеспечить достаточный резерв военных медиков, уменьшить случаи летальности и инвалидизации, а также преодолеть дефицит кадров.

В пояснительной записке к законопроекту 12276 говорится, что документ должен быть принят для сокращения безвозвратных, санитарных и психогенных потерь. Также в ней говорится о необходимости увеличения количества студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Кроме всего, планируют расширить количество кафедр для военной подготовки / кафедр медицины катастроф и военной медицины. Это касается вузов, подчиненных Минздраву и МОН.

На сегодня подготовка офицеров запаса медицинской службы осуществляется на кафедрах медицины катастроф и военной медицины в 10 из 15 вузов, которые находятся в сфере управления Министерства здравоохранения Украины.

В подчинении МОН еще девять вузов, и только у четырех есть военные учебные подразделения. Подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы проходят 5% от общего числа студентов-медиков и фармацевтов.

Военная подготовка медиков в учреждениях проводится преимущественно за счет тех, кто оплачивает контракты.

Ранее мы рассказывали о БОВП для студентов в 2025 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.