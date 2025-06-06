Для тебе Освіта

Військовий вишкіл для медиків та фармацевтів: чи повернуть студентам обов’язкову підготовку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Червня 2025, 07:00
вишкіл для студентів-медиків
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