Військовий вишкіл для медиків та фармацевтів: чи повернуть студентам обов’язкову підготовку

У першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроект 12276 про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів. Що відомо і коли БЗВП для медиків і фармацевтів можуть повернути — читай у матеріалі.

Чи повернуть БЗВП студентам-медикам і фармацевтам

За законопроект проголосували 262 народних депутати, повідомив Ярослав Железняк. У документі пропонують відновити військовий вишкіл студентам медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Обов’язковою хочуть зробити підготовку для тих студентів, кого визнають придатними до служби і хто пройде відбір.

Це дозволить не лише посилити обороноздатність, а й зробити військову медицину системною, а не ситуативною, — написали у ВР.

Зокрема законопроект обґрунтовують тим, що він допоможе забезпечити достатній резерв військових медиків, зменшити випадки летальності та інвалідизації, а також подолати дефіцит кадрів.

У пояснювальній записці до законопроекту 12276 йдеться, що документ має бути ухвалений задля скорочення безповоротних, санітарних та психогенних втрат. Також у ній сказано про потребу збільшення кількості студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Крім усього, планують розширити кількість кафедр для військової підготовки / кафедр медицини катастроф і військової медицини. Це стосується ЗВО, що підпорядковані МОЗ та МОН.

На сьогодні підготовка офіцерів запасу медичної служби здійснюється на кафедрах медицини катастроф та військової медицини у 10 з 15 ЗВО, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України.

У підпорядкуванні МОН є ще дев’ять ЗВО, і лише у чотирьох є військові навчальні підрозділи. Підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби проходять 5% від загальної кількості студентів-медиків та фармацевтів.

Військова підготовка медиків у закладах проводиться переважно за кошти тих, хто оплачує контракти.

Раніше ми розповідали про БЗВП для студентів у 2025 році.

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