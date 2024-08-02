Восстановление Охматдета по завышенной цене: Минздрав отреагировал на скандальный тендер

Благотворительный фонд Охматдет избрал компанию Буд-технолоджи победителем тендера на ремонт разрушенного в результате российского обстрела корпуса больницы. Из 14 участников конкурса это было третье самое дорогое предложение. Восстановление больницы будут проводить по 307 млн ​​грн без НДС. В то же время, другие участники тендера предлагали свои услуги за меньшие средства — от 42 до 286 млн гривен.

На скандальный тендер уже отреагировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что уже сформировали запрос в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Подробнее о комментарии главы Минздрава — далее в материале.

Охматдет будут восстанавливать по завышенной цене: что известно

По словам Ляшко, 19 июля благотворительный фонд Охматдет, согласовав критерии оценки с руководством больницы, объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки разрушенного корпуса.

По результатам проведения тендера с предложениями поучаствовать в проведении ремонта откликнулись 17 строительных компаний Украины, 14 из которых подали заявку на проведение конкурса.

Все участники оценивались по нескольким критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение. Некоторым компаниям сразу отказали из-за нарушения принципа добродетели, в частности, возбужденных уголовных дел.

На основании данных по открытым источникам было рекомендовано выбрать победителем Конкурса ООО Буд-Технолоджи, о чем публично сообщил руководитель больницы.

Пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы, — подчеркнул министр.

Поскольку цена, за которую подрядчик согласился выполнять работы, вызвала резонанс, Минздрав обратился в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок.

— Со своей стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачный, — заверил Виктор Ляшко.

Также сообщается, что с момента, когда с компанией-подрядчиком будет подписан договор, ежедневно будет обнародоваться публичный отчет, чтобы информировать людей, на что тратятся собранные средства.

Мы рассказывали, могут ли другие больницы заменить Охматдет на время ремонта.

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