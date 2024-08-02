Відновлення Охматдиту за завищеною ціною: МОЗ відреагувало на скандальний тендер

Благодійний фонд Охматдит обрав компанію Буд-технолоджі переможцем тендеру на ремонт зруйнованого внаслідок російського обстрілу корпусу лікарні. З 14 учасників конкурсу це була третя найдорожча пропозиція. Відновлення лікарні проводитимуть за 307 млн грн без ПДВ. Водночас інші учасники тендеру пропонували свої послуги за менші кошти — від 42 до 286 млн гривень.

На скандальний тендер вже відреагував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він заявив, що вже сформували запит до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Детальніше про коментар очільника МОЗ — далі в матеріалі.

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За словами Ляшка, 19 липня благодійний фонд Охматдит, узгодивши критерії оцінювання з керівництвом лікарні, оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження зруйнованого корпусу.

За результатами проведення тендеру з пропозиціями взяти участь в проведенні ремонту відгукнулися 17 будівельних компаній України, 14 з яких подали заявку на проведення конкурсу.

Зазначається, що всі учасники оцінювалися за декількома критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деяким компаніям одразу відмовили через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

На підставі даних з відкритих джерел було рекомендовано обрати переможцем Конкурсу ТОВ Буд-Технолоджі, про що публічно повідомив керівник лікарні.

Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи, — підкреслив міністр.

Оскільки ціна, за яку підрядник погодився виконувати роботи, викликала резонанс, МОЗ звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок.

— Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий, — запевнив Віктор Ляшко.

Також повідомляється, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані кошти.

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