Самая надежная защита? Разблокировка телефона “отпечатком” дыхания: как это работает и какие есть преимущества

В настоящем большинство девайсов и сервисов имеют несколькофакторную проверку личности. Все это сделано для того, чтобы обезопасить личные данные человека от кражи или взлома его телефона.

Вместе с тем даже новейшие способы защиты —— уязвимы. Например, обычная блокировка телефона рисунком не подойдет: производители добавили FaceID и отпечаток пальцев. Однако и один, и другой способ постороннее лицо может обойти — просто воспользовавшись рукой или лицом владельца, если он или она умер/(-ла).

Однако вполне возможная для разработки другая модель распознавания человека, которую невозможно будет сломать даже после смерти владельцев: отпечаток дыхания. Как это работает — рассказываем дальше.

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Разблокировать телефон “отпечатком” дыхания: исследование

Ученый Махеш Панчагнула из Индийского технологического института в Мадрасе в Ченнае инициировал эксперименты с данными о дыхании, записанными датчиком давления воздуха.

Как отмечают в издании New Scientist, первоначально эти данные были направлены на разработку модели искусственного интеллекта, способной идентифицировать людей с респираторными проблемами в целях лечения.

Однако в ходе исследования ученые обнаружили, что данные показали большое количество информации, превзошедшее их первоначальные ожидания.

Исследователи из IIT Madras записали по десять вдохов 94 человек. Для этого они также использовали датчик давления воздуха, чтобы снимать показатели десять тысяч раз в секунду. Затем эти данные были введены в модель ИИ.

После анализа модель смогла различить людей, что дышали в датчик, с 97% точностью.

Ученые организовали ещё одно исследование, где модель ИИ должна была идентифицировать дыхание без предварительного знания личности. Результат продемонстрировал точность более 50%.

По словам Панчагнули, модель искусственного интеллекта различает характерные модели турбулентности, возникающие из-за уникальных анатомических конфигураций экстраторакальной области каждого человека, охватывающего носовые и ротовые проходы, глотку и горло.

Таким образом, ученые случайно изобрели возможность сделать конфиденциальность телефона ещё более безопасной: если владелец или владелица умрут, то их тайны в телефоне навсегда останутся неизведанными для других.

— Несмотря на большое количество имеющихся биометрических систем, дыхательный тест показал исключительную эффективность на живых людях. Примечательно, что есть сообщения о разблокировке смартфона умершего человека с помощью отпечатка пальца — это уязвимость, которую эффективно смягчает новая система, — сказал ученый.

Однако пока эта возможность ещё далека до внедрения, мы до сих пор сталкиваемся с проблемой: сложный пароль защищает наш телефон не только от злоумышленников, но и от нас самих. Что делать, если забыл/(-а) пароль к телефону, мы рассказывали раньше.

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