Твоя безпека

Найнадійніший захист? Розблокування телефона “відбитком” подиху: як це працює та які є переваги

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Січня 2024, 20:30
відбиток дихання
Фото: Pexels

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