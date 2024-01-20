Найнадійніший захист? Розблокування телефона “відбитком” подиху: як це працює та які є переваги

У сьогоденні більшість девайсів та сервісів мають кількафакторну перевірку особи. Все це зроблено для того, щоб убезпечити особисті дані людини від крадіжки чи злому її телефону.

Разом з тим, навіть найновіші способи захисту є вразливими. Наприклад, звичайне блокування телефону малюнком не підійде: виробники додали FaceID та відбиток пальців. Однак і один, і інший спосіб стороння особа може обійти — просто скориставшись рукою чи обличчям власника/(-ці), якщо він чи вона помер/(-ла).

Однак цілком можливою для розробки є інша модель розпізнавання людини, яку неможливо буде зламати навіть після смерті власників: відбиток подиху. Як це працює — розповідаємо далі.

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Розблокувати телефон “відбитком” дихання: дослідження

Науковець Махеш Панчагнула з Індійського технологічного інституту в Мадрасі в Ченнаї ініціював експерименти з даними про дихання, записаними датчиком тиску повітря.

Як зазначають у виданні New Scientist, спочатку ці дані були спрямовані на розробку моделі штучного інтелекту, здатної ідентифікувати людей з респіраторними проблемами для цілей лікування.

Однак в ході дослідження науковці виявили, що дані показали велику кількість інформації, що перевершила їхні початкові очікування.

Дослідники з IIT Madras записали по десять вдихів 94 людей. Для цього вони також використовували датчик тиску повітря, щоб знімати показники десять тисяч разів на секунду. Потім ці дані були введені в модель ШІ.

Після аналізу модель змогла розрізнити людей, що дихали, з 97% точністю.

Тож науковці організували ще одне дослідження, де модель ШІ мала ідентифікувати дихання без попереднього знання особи. Результат продемонстрував точність понад 50%.

За словами Панчагнули, модель штучного інтелекту розрізняє характерні моделі турбулентності, що виникають через унікальні анатомічні конфігурації екстраторакальної області кожної людини, що охоплює носові та ротові проходи, горлянку та гортань.

Таким чином, науковці випадково винайшли можливість зробити приватність телефона ще безпечнішим: якщо власник чи власниця помруть, то їхні таємниці в телефоні назавжди залишаться незвіданими для інших.

— Попри велику кількість наявних біометричних систем, дихальний тест показав виняткову ефективність на живих людях. Примітно, що є повідомлення про розблокування смартфона померлої людини за допомогою відбитка пальця — це уразливість, яку ефективно пом’якшує нова система, — сказав науковець.

Однак поки ця можливість ще далека до впровадження, ми й досі стикаємося із проблемою: складний пароль захищає наш телефон не лише від зловмисників, а й від нас самих. Що робити, якщо забув/(-ла) пароль до телефону, ми розповідали раніше.

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