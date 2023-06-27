Овладеть важными навыками с помощью кукольного театра? Легко! В ЮНИСЕФ разработали игру для дошкольников

С началом полномасштабного вторжения многие родители отказались водить детей в садик. Причин, почему взрослые не готовы оставлять ребенка в учреждении дошкольного образования, много.

Конечно, безопасность прежде всего, однако если ребенок не ходит в садик, он все же упускает возможность получить необходимые навыки и общение со сверстниками.

Чтобы дети непрерывно развивались, МОН совместно с ЮНИСЕФ разработали альтернативный инструмент развития навыков дошкольников, доступных всем — интерактивный кукольный театр Искорки суперсил. Что это за игра и где ее найти, читай дальше.

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Искорки суперсил: как Брынь, Жуж, Пум и Мио помогут в развитии малыша

Искорки суперсил — это увлекательная игра для дошкольников от трех до шести лет, которая научит лучше понимать окружающий мир и себя. Кроме того, поможет получить 16 важных навыков, которые пригодятся как в детстве, так и во взрослой жизни.

Развиваться малыши будут через интерактивную игру со сказочными персонажами: Брынь, Жуж, Пум и Мио. Дети овладеют важными навыками для своего возраста: как ладить со сверстниками и взрослыми, понимать свои эмоции и т.д.

Кроме того, малыши будут развивать креативность, узнают больше об окружающем мире, здоровом питании и безопасном поведении.

Чтобы дети овладели этими и другими навыками, в ЮНИСЕФ разработали десять театрализованных сценариев с разными сюжетами.

Они изображают различные ситуации из повседневной жизни. Поэтому вместе с кукольными персонажами малыши могут сходить в садик, парк, зоопарк, магазин, на площадку, пикник, кухню. Также побывать на дороге и в настоящем путешествии.

После каждого сценария ребенку будут предложены специальные упражнения в игровой форме, позволяющие лучше усвоить полученный материал.

Как пользоваться игрой и где ее найти?

Игра разработана экспертами ЮНИСЕФ в Украине. На сайте НУМО для детей и взрослых уже доступны: видеоинструкция игры, выкройки персонажей, сценарии и специальные раскраски, которые помогут малышам лучше усвоить материал.

Если тебя и твоего малыша заинтересовала кукольная игра, то скачать все материалы для игры Искорка суперсил можно абсолютно бесплатно.

Кроме того, после окончания сценариев от ЮНИСЕФ родители и воспитатели могут создать собственные сюжеты, используя инструменты кукольного театра.

Сейчас в Украине функционирует полноценное мобильное приложение для дошкольников с познавательными играми. Что это и как скачать приложение мы рассказали в материале.

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