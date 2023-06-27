Опанувати важливі навички за допомогою лялькового театру? Легко! В ЮНІСЕФ розробили гру для дошкільнят

З початком повномасштабного вторгнення чимало батьків відмовилися водити дітей в садочок. Причин, чому наразі дорослі не готові лишати дитину в закладі дошкільної освіти, багато.

Звісно, безпека передовсім, однак якщо дитина не ходить у садок, вона все ж втрачає можливість отримати необхідні навички та спілкування з однолітками.

Щоб діти безперервно розвивались, МОН спільно з ЮНІСЕФ розробило альтернативний інструмент розвитку навичок дошкільнят, які доступні всім — інтерактивний ляльковий театр Іскорки суперсил. Що це за гра й де її знайти — розповідаємо далі.

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Іскорки суперсил: як Бринь, Жуж, Пум та Міо допоможуть у розвитку малюка

Іскорки суперсил — це захоплива гра для дошкільнят від трьох до шести років, яка навчить краще розуміти навколишній світ та себе. Крім того, допоможе отримати 16 важливих навичок, які знадобляться як в дитинстві, так й в дорослому житті.

Розвиватися малеча буде через інтерактивну гру з казковими персонажами: Бринь, Жуж, Пум та Міо. Діти опанують важливі навички для свого віку: як ладнати з однолітками та дорослими, розуміти свої емоції тощо.

Крім того, малеча розвиватиме креативність, дізнається більше про навколишній світ, здорове харчування та безпечну поведінку.

Щоб діти опанували ці та інші навички, в ЮНІСЕФ розробили десять театралізованих сценаріїв з різними сюжетами.

Вони зображують різноманітні ситуації з повсякденного життя. Тож разом з ляльковими персонажами малеча може сходити в садочок, парк, зоопарк, магазин, на майданчик, пікнік, кухню. Також побувати на дорозі й у справжній мандрівці.

Після кожного сценарію дитині будуть запропоновані спеціальні вправи в ігровій формі, які дозволять краще засвоїти отриманий матеріал.

Як користуватися грою та де її знайти?

Гра розроблена експертами ЮНІСЕФ в Україні. На сайті НУМО для дітей та дорослих вже доступні: відеоінструкція гри, викрійки персонажів, сценарії та спеціальні розмальовки, які допоможуть малечі краще засвоїти матеріал.

Якщо тебе й твого малюка зацікавила лялькова гра, то завантажити усі матеріали для гри Іскорка суперсил можна абсолютно безоплатно.

Крім того, по закінченню сценаріїв ЮНІСЕФ батьки та вихователі можуть створити власні сюжети, використовуючи інструменти лялькового театру.

Зараз в Україні функціонує повноцінний мобільний застосунок для дошкільнят із пізнавальними іграми. Що це та як завантажити застосунок ми розповіли у матеріалі.

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