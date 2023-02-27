Помощь украинцам от ООН: рассказываем, почему до сих пор не пришли выплаты

Еще весной украинцы, пострадавшие от боевых действий и ставшие переселенцами, имели возможность зарегистрироваться на помощь от ООН. Более 500 тыс. украинцев подали заявку на эти выплаты от Организации Объединенных Наций. Однако до сих пор не все их получили. Мы расскажем, почему нет выплат от ООН.

Помощь украинцам от ООН

Помощь от УВКБ ООН

Прежде всего следует отметить, что не нужно путать виды помощи от ООН. Есть многоцелевая денежная помощь, реализуемая через партнеров УВКБ ООН в Украине, а именно: БФ Право на захист и общественные организации КрымSOS, Регион Карпат NEEKA, ОО Неємія (Nehemiya).

Для получения этой помощи можно подать заявку в данные организации. То есть сбор данных и регистрация людей на финансовую помощь от УВКБ ООН выполняется сотрудниками и волонтерами этих организаций.

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Чтобы получить помощь, нужно отвечать определенным критериям, отмечают в UNCHR.

Получить помощь может лицо или семья:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в следующих областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Эти ВПЛ должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (либо отец, либо мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, возглавляемая одним одиноким / несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разделенными с родителями (документально подтверждено).

Получить помощь могут украинцы, не зарегистрированные в УВКБ ООН ранее, а также не получавшие денежную помощь от других организаций.

Кроме того, лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн на одного члена семьи.

Важно! В UNCHR отмечают: если человек был зачислен на финансовую помощь в размере 2220 грн от другого агентства ООН / гуманитарной организации, то он не может быть зачислен на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи, который реализуют разные агентства.

Лица на попечении УВКБ ООН будут проходить собеседование с партнером УВКБ ООН Право на захист в центрах сбора данных (адреса по ссылке) с целью определения, соответствуют ли они критериям уязвимости.

Только лица, отвечающие критериям, будут включены в программу многоцелевой денежной помощи.

УВКБ ООН сотрудничает с Министерством социальной политики. Министерство проводит проверку и отбор бенефициаров из тех, кто обратился через єДопомогу, и передает в УВКБ ООН списки тех, кто принадлежит к пожилым людям из ВПЛ и к населению, пострадавшему в результате военных действий.

УВКБ ООН сверяет списки внутри организации, а также с другими агентствами, оказывающими многоцелевую денежную помощь, и люди, уже получившие этот вид помощи, удаляются из списков.

Почему не приходит помощь от ООН

Если ты подал(-а) заявку на эту помощь от УВКБ ООН и отвечаешь критериям, должен(-на) получить выплаты. Если ты уже подал(-а) заявку через партнеров УВКБ ООН в Украине, но денег до сих пор не получил(-а), обратись в организацию и уточни причину задержки. Или по горячей линии: 0 800 307 711.

Также ты можешь обратиться в местные органы социальной защиты населения и узнать, возможно ли оформить помощь от ООН. А также когда будет открыт прием заявок, ведь сейчас он приостановлен. Это сделали из-за того, что заявок очень много, и их обрабатывают.

Помощь от Всемирной продовольственной программы ООН

Чтобы получить денежную помощь от ООН по Продовольственной программе, не нужно писать дополнительные заявления. Выплаты от Продовольственной программы ООН начисляются автоматически, нужно подать заявку на єДопомога.

Впрочем, многие украинцы до сих пор не получили выплаты. При проверке статуса заявки они получают следующее сообщение:

Несмотря на то, что заявка одобрена, люди ожидают выплаты более полугода.

Что нужно знать о ВПП ООН

В первую очередь эта денежная помощь от ООН выплачивается ВПЛ по очередности даты включения в базу данных. Среди них в приоритете ВПЛ из наиболее пострадавших регионов Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей.

Далее международная организация должна принять решение о финансировании определенной категории заявителей. Ответственные лица передают перечни заявителей на помощь.

Международная организация обрабатывает полученные заявления согласно собственным внутренним убеждениям и перечисляет средства.

Кроме этого, нужно соответствовать критериям выплаты пособия, а также убедиться, что вся личная информация предоставлена правильно. Получить эту помощь можно, если раньше не получал(-а) помощь от других международных организаций.

Когда твоя заявка будет рассмотрена и одобрена, на твой контактный номер мобильного телефона должно поступить сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Как получить выплаты от ООН

Сейчас сайт єДопомога временно прекратил сбор заявок на помощь от ООН, чтобы иметь возможность детально их обработать. Человек, подававший заявку ранее, может проверить ее статус по ссылке.

Почему не приходят выплаты от ООН

Вікна позвонили на горячую линию ВПП ООН, чтобы узнать, почему людям до сих пор не приходят выплаты.

Работник горячей линии сообщил, что организация имеет большое количество обращений и не успевает все обрабатывать.

Он подчеркнул, что Министерство социальной политики долго рассматривает заявления. Поэтому люди, подавшие заявку еще в июне, не получают помощь, ведь их заявление не рассмотрело Минсоцполитики. Именно из-за того, что долго не отправляют данные, выплата денежной помощи задерживается. Людям нужно ждать оброки информации и сообщения на телефон.

Ранее мы рассказывали, почему ООН приостановила прием заявок на выплату денежной помощи.

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