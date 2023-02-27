Допомога українцям від ООН: розповідаємо, чому досі не прийшли виплати

Ще навесні українці, які постраждали від бойових дій та стали переселенцями, мали змогу зареєструватися на допомогу від ООН. Більш як 500 тис. українців подали заявку на ці виплати від Організації Об’єднаних Націй. Проте досі не всі їх отримали. Ми розповімо, чому немає виплат від ООН.

Допомога українцям від ООН

Допомога від УВКБ ООН

Насамперед зазначимо, що не треба плутати види допомоги від ООН. Є багатоцільова грошова допомога, яка реалізується через партнерів УВКБ ООН в Україні, а саме: БФ Право на захист та громадські організації КримSOS, Регіон Карпат NEEKA, ГО Неємія (Nehemiya).

Щоб отримати цю допомогу, можна подати заявку до цих організацій. Тобто збирають дані та реєструють людей на фінансову допомогу від УВКБ ООН співробітники та волонтери цих організацій.

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Щоб отримати допомогу, треба відповідати певним критеріям, зазначають в UNCHR.

Отримати допомогу може особа або родина:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 року;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Ці ВПО повинні відповідати одному або кільком критеріям вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Отримати допомогу можуть українці, які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Крім цього, особи, що відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менш як 5400 грн на одного члена родини.

Важливо! В UNCHR наголошують: якщо людина була зарахована на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн від іншого агентства ООН / гуманітарної організації, то вона не можете бути зарахована на допомогу УВКБ ООН. Це той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства.

Особи під опікою УВКБ ООН проходитимуть співбесіду з партнером УВКБ ООН Право на Захист у центрах збирання даних (адреси за посиланням) з метою визначення, чи відповідають вони критеріям вразливості.

Лише особи, які відповідають критеріям, будуть включені у програму багатоцільової грошової допомоги.

УВКБ ООН співпрацює з Міністерством соціальної політики. Міністерство проводить перевірку та відбір бенефіціарів з-поміж тих, хто звернувся через єДопомога, та передає до УВКБ ООН списки тих, хто належить до літніх людей з-поміж ВПО та з-поміж населення, яке постраждало внаслідок військових дій.

УВКБ ООН звіряє списки всередині організації, а також з іншими агентствами, які надають багатоцільову грошову допомогу, і людей, які вже отримали цей вид допомоги, видаляють зі списків.

Чому не приходить допомога від ООН

Якщо ти подав(-ла) заявку на цю допомогу від УВКБ ООН та відповідаєш критерієм, маєш отримати допомогу. Якщо ти вже подав(-ла) заявку через партнерів УВКБ ООН в Україні, але грошей досі не отримав(-ла), звернися до організації та уточни причину затримки.

Також ти можеш звернутися до місцевих органів соціального захисту населення і дізнатися, чи можливо оформити допомогу від ООН. А також, коли буде відкритий прийом заявок, адже зараз він тимчасово призупинений. Це зробили через те, що заявок дуже багато, і їх обробляють.

Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН

Щоб отримати грошову допомогу від ООН за Продовольчою програмою, не треба писати додаткових заяв. Виплати від Продовольчої програми ООН нараховуються автоматично, треба подати заявку на єДопомога.

Утім, багато українців досі не отримали виплати. Під час перевірки статусу заявки вони отримують таке повідомлення:

Попри те, що заявка схвалена, люди очікують виплати понад півроку.

Що треба знати про ВПП ООН

Насамперед ця грошова допомога від ООН виплачується ВПО за черговістю дати включення до бази даних. Серед них в пріоритеті є ВПО з найбільш постраждалих регіонів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей.

Далі міжнародна організація має ухвалити рішення щодо фінансування визначеної категорії заявників. Відповідальні особи передають переліки заявників на допомогу.

Міжнародна організація обробляє отримані заяви згідно з власними внутрішніми переконаннями та перераховує кошти.

Крім цього, треба відповідати критеріям виплати допомоги, а також впевнитися, що вся особиста інформація подана правильно. Отримати цю допомогу можна, якщо раніше не отримував(-ла) допомоги від інших міжнародних організацій.

Коли твою заявку розглянуть і схвалять, на твій контактний номер мобільного телефону має надійти повідомлення від Всесвітньої продовольчої програми ООН з кодом та інформацією про те, як отримати грошовий переказ.

Як отримати виплати від ООН

Зараз сайт єДопомога тимчасово припинив збір заявок на допомогу від ООН, щоб мати змогу детально їх опрацювати. Людина, яка подавала заявку раніше, може перевірити її статус за посиланням.

Чому не приходять виплати від ООН

Вікна зателефонували на гарячу лінію ВПП ООН, щоб дізнатися, чому людям досі не приходять виплати.

Працівник гарячої лінії повідомив, що організація має дуже багато звернень і не встигає всі обробляти.

Він наголосив, що Міністерство соціальної політики довго розглядає заяви. Тому люди, які подали заявку ще в червні, не отримують допомогу, адже її не розглянуло Мінсоцполітики. Саме через те, що довго не надсилають дані, виплата грошової допомоги затримується. Людям треба чекати обробки інформації та повідомлення на телефон.

Раніше ми розповідали, чому ООН припинила прийом заявок на виплату грошової допомоги.

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