Un WFP надійшло повідомлення: що робити, якщо надіслали SMS про допомогу від ООН

Українські ВПО отримують SMS про те, що вони можуть отримати виплати від Світової продовольчої програми або від ООН, а саме понад 2000 грн.

При цьому деякі ВПО навіть не реєструвалися, щоб отримувати допомогу. Чи можуть ці SMS надсилати шахраї та що робити, коли надійшло повідомлення від Un WFP, — дізнайся у матеріалі.

З весни цього року почали виплачувати грошову допомогу ВПО. Вона надходить від програми World Food Programme від ООН.

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Гроші одержують завдяки системі переказів у ПриватБанку.

Розмір виплат — 2200 грн на одного чи 6600 грн на всіх членів родини.

Нещодавно в інтернеті люди почали активно запитувати, чи SMS від WFP Ukraine справжні.

Адже іноді їх надсилають тим ВПО, які не реєструвалися на виплати від глобальної міжнародної організації.

Un WFP надійшло повідомлення: що робити

ВПО, які реєструвалися на виплати, перейшли за посиланням та отримали гроші. Але це стосується не всіх ВПО.

Виявляється, що коли переселенці реєструвалися для набуття статусу ВПО у ЦНАПі, у заявці вони погоджувалися на те, що ЦНАП може передавати дані до міжнародних організацій.

Отже, переселенці, які не подають додаткові заявки на виплати, але реєструвалися як ВПО через ЦНАП, починають отримувати повідомлення від організації з особистим номером переказу на Western Union.

Якщо ти хочеш отримати гроші, потрібно вводити спеціальні цифри, які прийшли в повідомленні на телефон або в Приват24. Також їх можна ввести в термінал самообслуговування, банкомат або банк.

Як відрізнити справжні SMS від шахрайських:

Офіційні структури, які надсилають SMS, не вимагають від українців заповнювати різноманітні опитування, проводити виплати чи повідомляти особисті дані за перекази.

Шахраїв також видають сумнівні посилання, що можуть вести на банк. Якщо ти перейдеш по них, то шахраї можуть отримати твої дані. Тож цього краще не робити.

Якщо ти не знаєш, що за SMS прийшла від банку, краще подзвони до структури та уточни.

Нагадаємо, що українських переселенців підтримує не лише держава, а й благодійні фонди та організації. Читай, як отримати кеш-грант від Карітас-Київ.

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