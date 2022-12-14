Економія

Un WFP надійшло повідомлення: що робити, якщо надіслали SMS про допомогу від ООН

Анна Голішевська, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 22:30
ВПЛ
Фото: Unsplash

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