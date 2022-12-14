Un WFP пришло сообщение: что делать, если прислали SMS о помощи от ООН

Украинские переселенцы массово получают SMS о том, что они могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Речь о сумме более 2000 грн.

При этом некоторые ВПЛ даже не регистрировались, чтобы получать помощь. Могут ли эти SMS присылать мошенники и что делать, когда пришло сообщение от Un WFP, — читай в материале.

С весны этого года начали выплачивать денежную помощь ВПЛ. Она приходит от программы World Food Programme от ООН.

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Деньги получают благодаря системе переводов в ПриватБанке. Размер выплат — 2200 грн на одного или 6600 грн на всех членов семьи.

Недавно в интернете люди начали активно интересоваться, являются ли SMS от WFP Ukraine настоящими.

Ведь иногда их присылают тем ВПЛ, которые не регистрировались на выплаты от глобальной международной организации.

Un WFP пришло сообщение: что делать

Переселенцы, которые регистрировались для получения выплат, переходят по ссылке и получают деньги. Но это касается не всех ВПЛ.

Оказывается, что когда переселенцы регистрировались для получения статуса ВПЛ в ЦНАПе, в заявке они соглашались на то, что ЦНАП может передавать данные в международные организации.

Следовательно, переселенцы, которые не подавали дополнительные заявки на выплаты, но регистрировались как ВПЛ через ЦНАП, начинают получать сообщения от организации с личным номером перевода на Western Union.

Если ты хочешь получить деньги, то нужно вводить специальные цифры, которые пришли в сообщении на телефон или в Приват24. Также их можно ввести в терминал самообслуживания, банкомат или в банке.

Как отличить настоящие SMS от мошеннических:

Официальные структуры, которые присылают смс, не требуют от украинцев заполнения различных анкет, проведения выплат или предоставления личных данных о переводах.

Мошенников также выдают сомнительные ссылки, которые могут вести на банк. Если ты перейдешь по ним, то обманщики могут получить твои данные.

Если ты не знаешь, что за SMS пришла от банка, лучше позвони в структуру и уточни этот вопрос.

Напомним, что украинских переселенцев поддерживает не только государство, но и благотворительные фонды и организации. Читай, как получить кэш-грант от Каритас-Киев.

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