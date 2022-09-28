Чому ООН припинила прийом заявок на виплату допомоги: справжня причина

Відомо, що ООН та інші міжнародні організації припинили прийом заявок на виплату коштів українцям.

Але де можна отримати матеріальні виплати зараз?

І чому ООН більше не приймає заявок на грошові виплати — читай у матеріалі.

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Чому ООН припинила прийом заявок на виплати

З початку повномасштабної війни українці подали майже 11 млн. заявок на виплату матеріальної допомоги. Якийсь час приймати заявки платформа єДопомога не буде.

Вона буде обробляти інформацію та передавати дані до організацій, які підтримують наших мешканців, для подальших грошових виплат.

Чому ООН припинила прийом заявок на виплати: скільки людей отримали допомогу

Понад два з половиною мільйони українців включили до списків міжнародних організацій для виплати грошової допомоги.

Майже мільйон людей на сьогодні вже отримали від них допомогу.

А це — 2220 грн (їх виплачують кожному члену сім рази на місяць протягом трьох місяців).

ООН припинила прийом заявок на виплати: де тепер можна отримати допомогу

Поки що ВПО слід чекати, коли уряд опрацює заявки на допомогу.

Адже в управлінні ООН, естонській раді та Комітеті Червоного Хреста відмовляють у виплаті матеріальної допомоги доти, доки не розгребуть усі заявки.

Заявку на допомогу від організацій можна подати на платформі Дія та на сайтах різних організацій.

Читати на тему Фінансова допомога від французької організації Acted: хто та як може отримати виплати Розповідаємо про нову фінансову допомогу для українців та як її отримати.

ООН припинила прийом заявок на виплати: як оформити заявку

Якщо ти бажаєш подати заявку на допомогу від міжнародної організації, тобі потрібно ввести свої дані у платформі єДопомога.

Також ти можеш звернутися до організації у Львові, Черкасах, Полтаві, Запоріжжі, Житомирі, Одесі, Чернігові, Харкові та Києві.

Крым того, ти можеш отримати виплати у естонській раді. Це можна зробити на веб-сайті міжнародної організації.

Червоний Хрест також допомагає матеріально українським біженцям. Ти можеш зареєструвати свою заявку на платформі єДопомога або з’явитись в організації особисто.

Ось міста, в яких вони працюють: Київ, Одеса, Дніпро та Полтава.

Важливо, що міжнародні організації самі ухвалюють рішення про те, виплачувати гроші, чи ні.

У пріоритеті — найбільш незахищені верстви населення: переселенці, особи з інвалідністю, багатодітні мами, пенсіонери, самотні мами чи батьки тощо.

ООН припинила прийом заявок на виплати: як отримати допомогу багатодітним сім’ям

Існує програма допомоги ЮНІСЕФ. Спільно. Завдяки їй, багатодітні українські сім’ї під час війни можуть отримати додаткові кошти. Отримати допомогу можна лише тоді, коли в сім’ї є троє чи більше дітей.

Вони мають бути меншими за 18 років. Якщо сім’я не багатодітна, але в у ній росте дитина з інвалідністю, то така родина також може претендувати на допомогу від організації.

Подати заявку та отримати кошти може будь-яка українська сім’я, навіть без ВПО статусу.

Єдина умова — щоб сім’я, яка претендує на виплати, не отримувала грошей від будь-якої іншої світової організації після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Буває так, що люди поспіхом покидали території бойових дій та забули чи загубили свої документи. Раніше ми розповідали, як отримати соціальні виплати без паспорта.

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