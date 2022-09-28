Почему ООН прекратила прием заявок на выплату помощи: настоящая причина

Известно, что ООН и другие международные организации прекратили прием заявок на выплату денежных средств украинцам.

Но где можно получить материальные выплаты сейчас?

И почему ООН больше не принимает заявки на денежные выплаты — читай в материале.

Почему ООН прекратила прием заявок на выплаты

С начала полномасштабной войны украинцы подали почти 11 млн заявок о выплате материальной помощи. Некоторое время принимать заявки платформа єДопомога не будет.

Они будут обрабатывать информацию и передавать данные в организации, которые поддерживают наших жителей для следующих денежных выплат.

Почему ООН прекратила прием заявок на выплаты: сколько людей получили помощь

Больше двух с половиной миллионов украинцев включили в списки международных организаций для выплаты денежной помощи.

Почти миллион людей состоянием на сегодня уже получили от них помощь. А это — 2220 грн (их выплачивают каждому члену семьи раз в месяц в течение трех месяцев).

ООН прекратила прием заявок на выплаты: где теперь можно получить помощь

Пока ВПЛ нужно ждать, когда правительство обработает заявки на єДопомога.

Ведь в управлении ООН по беженцам, эстонском совете и Комитете Красного Креста отказывают в выплате материальной помощи до тех пор, пока не разберут все заявки.

Заявку на помощь от организаций можно подать на платформе Дія и на сайтах различных организаций.

Почему ООН прекратила прием заявок на выплаты: как оформить заявку

Если ты хочешь подать заявку на помощь от международной организации, тебе нужно ввести свои данные в платформе єДопомога.

Также ты можешь обратится в организации во Львове, Черкассах, Полтаве, Запорожье, Житомире, Одессе, Чернигове, Харькове и Киеве.

Также ты можешь получить выплаты в эстонском совете. Это можно сделать на сайте международной организации.

Красный Крест тоже помогает материально украинским беженцам. Ты можешь зарегистрировать свою заявку на платформе єДопомога или появится в организации лично.

Вот города, в которых они работают: Киев, Одесса, Днепр и Полтава.

Важно, что международные организации сами принимают окончательное решение о том, выплачивать ли деньги, или нет.

В приоритете — самые незащищенные слои населения: переселенцы, лица с инвалидностью, многодетные мамы, пенсионеры, одинокие мамы или папы и т.д.

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ООН прекратила прием заявок на выплаты: как получить помощь многодетным семьям

Существует программа помощи от ЮНИСЕФ. Спільно. Благодаря ей многодетные украинские семьи во время войны могут получить дополнительные денежные средства.

Получить помощь можно, только если в семье есть трое или больше детей. Они должны быть младше 18 лет.

Если семья не многодетная, но в семье растет ребенок с инвалидностью, то такая семья тоже может претендовать на помощь от организации.

Подать заявку и получить денежные средства может любая украинская семья, даже без ВПЛ статуса.

Единственное условие — чтобы люди, которые претендуют на выплаты, не получали деньги от любой другой мировой организации после полномасштабного вторжения России в Украину.

Бывает так, что люди в спешке покидали территории боевых действий и забыли или потеряли свои документы. Раньше мы рассказывали, как получить социальные выплаты без паспорта.

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