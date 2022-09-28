Почему ООН прекратила прием заявок на выплату помощи: настоящая причина

Известно, что ООН и другие международные организации прекратили прием заявок на выплату денежных средств украинцам.
Но где можно получить материальные выплаты сейчас?
И почему ООН больше не принимает заявки на денежные выплаты — читай в материале.
С начала полномасштабной войны украинцы подали почти 11 млн заявок о выплате материальной помощи. Некоторое время принимать заявки платформа єДопомога не будет.
Они будут обрабатывать информацию и передавать данные в организации, которые поддерживают наших жителей для следующих денежных выплат.
Больше двух с половиной миллионов украинцев включили в списки международных организаций для выплаты денежной помощи.
Почти миллион людей состоянием на сегодня уже получили от них помощь. А это — 2220 грн (их выплачивают каждому члену семьи раз в месяц в течение трех месяцев).
Пока ВПЛ нужно ждать, когда правительство обработает заявки на єДопомога.
Ведь в управлении ООН по беженцам, эстонском совете и Комитете Красного Креста отказывают в выплате материальной помощи до тех пор, пока не разберут все заявки.
Заявку на помощь от организаций можно подать на платформе Дія и на сайтах различных организаций.
Если ты хочешь подать заявку на помощь от международной организации, тебе нужно ввести свои данные в платформе єДопомога.
Также ты можешь обратится в организации во Львове, Черкассах, Полтаве, Запорожье, Житомире, Одессе, Чернигове, Харькове и Киеве.
Также ты можешь получить выплаты в эстонском совете. Это можно сделать на сайте международной организации.
Красный Крест тоже помогает материально украинским беженцам. Ты можешь зарегистрировать свою заявку на платформе єДопомога или появится в организации лично.
Вот города, в которых они работают: Киев, Одесса, Днепр и Полтава.
Важно, что международные организации сами принимают окончательное решение о том, выплачивать ли деньги, или нет.
Важно, что международные организации сами принимают окончательное решение о том, выплачивать ли деньги, или нет.
В приоритете — самые незащищенные слои населения: переселенцы, лица с инвалидностью, многодетные мамы, пенсионеры, одинокие мамы или папы и т.д.
Существует программа помощи от ЮНИСЕФ. Спільно. Благодаря ей многодетные украинские семьи во время войны могут получить дополнительные денежные средства.
Получить помощь можно, только если в семье есть трое или больше детей. Они должны быть младше 18 лет.
Если семья не многодетная, но в семье растет ребенок с инвалидностью, то такая семья тоже может претендовать на помощь от организации.
Подать заявку и получить денежные средства может любая украинская семья, даже без ВПЛ статуса.
Подать заявку и получить денежные средства может любая украинская семья, даже без ВПЛ статуса.
Единственное условие — чтобы люди, которые претендуют на выплаты, не получали деньги от любой другой мировой организации после полномасштабного вторжения России в Украину.
Бывает так, что люди в спешке покидали территории боевых действий и забыли или потеряли свои документы. Раньше мы рассказывали, как получить социальные выплаты без паспорта.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!