Советы

“Хочу вернуться в Украину, но не знаю, когда лучше это сделать. Как себя подготовить?”

Отвечает
Светлана Ройз
Светлана Ройз

Детский семейный психолог

Елена Яковлева, редактор сайта 10 апреля 2023, 08:00
Як зрозуміти, коли повертатись в Україну - порада психологині
Фото: Pexels

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Советы

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Светлана Ройз
Светлана Ройз
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