“Хочу вернуться в Украину, но не знаю, когда лучше это сделать. Как себя подготовить?”

Детский семейный психолог
Люди, покинувшие свои дома и вынужденные бежать от войны, сейчас скучают по своей привычной жизни и хотят вернуться в Украину. Особенно это касается семей, которых вторжение россиян разделило тысячами километров.
Матери, которые с одной стороны переживают за безопасность своих детей, а с другой — хотят увидеть мужей, часто не могут сделать этот внутренний выбор.
Поэтому важно честно и откровенно говорить с собой. Помни о том, что в Украине до сих пор продолжаются боевые действия, Россия все еще применяет тактику террора против мирного населения, поэтому никто и ничто не может гарантировать безопасность.
Спроси себя:
Никто не ответит на эти вопросы вместо тебя и никто не сможет сказать, какое решение лучше для твоей семьи.
Никто не ответит на эти вопросы вместо тебя и никто не сможет сказать, какое решение лучше для твоей семьи.
Есть люди, которые для себя уже поняли, что никогда не вернутся в Украину. Есть те, кто вернулся и теперь жалеет об этом. А есть и те, кто приехал домой и счастлив от этого.
Главное — самостоятельно сделать рациональный выбор, продиктованный ясным умом, а не чувством вины или страхом. Тогда ты не будешь жалеть о своем решении, каким бы оно ни было.
Во время войны многие испытывают эмоциональные качели. Читай, кто нас расшатывает и что поможет стабилизировать свое психическое состояние.
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