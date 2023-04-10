“Хочу вернуться в Украину, но не знаю, когда лучше это сделать. Как себя подготовить?”

Люди, покинувшие свои дома и вынужденные бежать от войны, сейчас скучают по своей привычной жизни и хотят вернуться в Украину. Особенно это касается семей, которых вторжение россиян разделило тысячами километров.

Матери, которые с одной стороны переживают за безопасность своих детей, а с другой — хотят увидеть мужей, часто не могут сделать этот внутренний выбор.

Поэтому важно честно и откровенно говорить с собой. Помни о том, что в Украине до сих пор продолжаются боевые действия, Россия все еще применяет тактику террора против мирного населения, поэтому никто и ничто не может гарантировать безопасность.

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Спроси себя:

Хватит ли мне сил жить в постоянной опасности и неопределенности?

Как я буду вести себя во время воздушных тревог?

Куда именно я вернусь?

Будет ли это хотя бы относительно безопасное и спокойное место?

Смогу ли я работать?

Сколько времени мне нужно на адаптацию?

Будет ли у моего ребенка возможность учиться, развиваться и общаться со сверстниками?

Кто мне сможет помочь вдруг что?

Какие мои ожидания от возвращения в Украину?

Что первым я сделаю по приезду домой?

Никто не ответит на эти вопросы вместо тебя и никто не сможет сказать, какое решение лучше для твоей семьи.

Есть люди, которые для себя уже поняли, что никогда не вернутся в Украину. Есть те, кто вернулся и теперь жалеет об этом. А есть и те, кто приехал домой и счастлив от этого.

Главное — самостоятельно сделать рациональный выбор, продиктованный ясным умом, а не чувством вины или страхом. Тогда ты не будешь жалеть о своем решении, каким бы оно ни было.

Во время войны многие испытывают эмоциональные качели. Читай, кто нас расшатывает и что поможет стабилизировать свое психическое состояние.

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