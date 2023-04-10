“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”

Люди, які покинули свої домівки та були змушені тікати від війни, зараз сумують за своїм звичним життям та хочуть повернутись в Україну. Особливо це стосується родин, яких вторгнення росіян розділило тисячами кілометрів.

Матері, які з однієї сторони переживають за безпеку своїх дітей, а з іншої — хочуть побачити чоловіків, часто не можуть зробити цей внутрішній вибір.

Тому важливо чесно і відкрито говорити із собою. Пам’ятай про те, що в Україні досі тривають бойові дії, Росія все ще застосовує тактику терору проти мирного населення, а тому ніхто й ніщо не може гарантувати безпеку.

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Запитай себе:

Чи вистачить мені сил жити в постійній небезпеці та невизначеності?

Як я себе поводитиму під час повітряних тривог?

Куди саме я повернусь?

Чи буде це хоча б відносно безпечне та спокійне місце?

Чи зможу я працювати?

Скільки часу мені потрібно на адаптацію?

Чи буде в моєї дитини можливість навчатись, розвиватись та спілкуватись з однолітками?

Хто мені зможе допомогти раптом що?

Які мої очікування від повернення в Україну?

Що першим я зроблю після приїзду додому?

Ніхто не відповість на ці питання замість тебе й ніхто не зможе сказати, яке рішення краще саме для твоєї родини.

Є люди, які для себе вже зрозуміли, що ніколи не повернуться в Україну. Є ті, хто повернувся і тепер шкодує про це. А є й ті, хто приїхав додому і щасливий від цього.

Головне — самостійно зробити раціональний вибір, який продиктований ясним розумом, а не почуттям провини чи страхом. Тоді ти не шкодуватимеш про своє рішення, яким би воно не було.

Під час війни багато людей відчувають емоційні гойдалки. Читай, хто нас розхитує і що допоможе стабілізувати свій психічний стан.

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