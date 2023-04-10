“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”

Дитяча сімейна психологиня
Люди, які покинули свої домівки та були змушені тікати від війни, зараз сумують за своїм звичним життям та хочуть повернутись в Україну. Особливо це стосується родин, яких вторгнення росіян розділило тисячами кілометрів.
Матері, які з однієї сторони переживають за безпеку своїх дітей, а з іншої — хочуть побачити чоловіків, часто не можуть зробити цей внутрішній вибір.
Тому важливо чесно і відкрито говорити із собою. Пам’ятай про те, що в Україні досі тривають бойові дії, Росія все ще застосовує тактику терору проти мирного населення, а тому ніхто й ніщо не може гарантувати безпеку.
Запитай себе:
Ніхто не відповість на ці питання замість тебе й ніхто не зможе сказати, яке рішення краще саме для твоєї родини.
Ніхто не відповість на ці питання замість тебе й ніхто не зможе сказати, яке рішення краще саме для твоєї родини.
Є люди, які для себе вже зрозуміли, що ніколи не повернуться в Україну. Є ті, хто повернувся і тепер шкодує про це. А є й ті, хто приїхав додому і щасливий від цього.
Головне — самостійно зробити раціональний вибір, який продиктований ясним розумом, а не почуттям провини чи страхом. Тоді ти не шкодуватимеш про своє рішення, яким би воно не було.
Під час війни багато людей відчувають емоційні гойдалки. Читай, хто нас розхитує і що допоможе стабілізувати свій психічний стан.
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