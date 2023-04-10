Поради

“Хочу повернутись в Україну, але не знаю, коли краще це зробити. Як себе підготувати?”

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Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 08:00
Як зрозуміти, коли повертатись в Україну - порада психологині
Фото: Pexels

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Поради

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Світлана Ройз
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Дитяча сімейна психологиня

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