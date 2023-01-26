Советы

“Хочу немного похудеть к весне, планирую уменьшить жиры. Все ли они вредны?”

Отвечает
Наталия Иванюк
Наталия Иванюк

Врач-кардиолог

Виктория Мельник, редактор сайта 26 января 2023, 09:00
Полезные и вредные жиры
Фото: Pexels

Советы

“Хочу немного похудеть к весне, планирую уменьшить жиры. Все ли они вредны?”
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Наталия Иванюк
Наталия Иванюк
Врач-кардиолог

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