“Хочу немного похудеть к весне, планирую уменьшить жиры. Все ли они вредны?”

Красота — для каждого своя. Но большинство людей соблюдают несколько правил в питании и диетах, чтобы быть стройными. Но в этом деле главное не дойти до крайности, потому что можно в молодом возрасте попасть к врачам с совсем не молодыми заболеваниями.

Врач-кардиолог Наталья Иванюк рассказала, можно ли садиться на безжировую диету и действительно ли все жиры вредны.

Жиры — это базовые нутриенты, равно как белки и углеводы. Они участвуют в построении клеточных мембран, гормонов; сохраняют в организме энергию; очень важны для здоровья мозга, зрения, эластичности кожи и не только.

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Убирать жиры из рациона без рекомендации врача категорически нельзя, — отмечает Наталья Иванюк.

— Безжировые диеты возможно и помогут сбросить несколько килограммов. Но вместе с этим может исчезнуть менструальный цикл, повыситься холестерин, ухудшиться сон, память, зрение.

Полезные и вредные жиры

Все ли жиры вредные? Нет, убеждена врач-кардиолог. Но есть жиры, которые лучше уменьшить или совсем их избегать.

Трансжиры содержатся в фастфуде, колбасных изделиях, магазинных сладостях, выпечке. Они действительно вредны и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых болезней, диабета. В частности, повышают уровень ЛПНЦ, или “плохого” холестерина.

Насыщенные жиры — содержатся в продуктах животного происхождения. Ими тоже лучше не злоупотреблять, потому что они могут провоцировать атеросклеротические процессы в сосудах.

Ненасыщенные жиры, то есть растительного происхождения, несут больше пользы для организма. Поэтому желательно, чтобы в рационе преобладали именно они.

Многие из них содержатся в орехах, семенах, оливках, авокадо, растительных маслах.

Для хорошего самочувствия зимой следует подбирать продукты, которые будут наполнять тебя энергией и силой. Ранее мы писали, что лучше добавить в зимний рацион.

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