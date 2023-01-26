Поради

“Хочу трохи схуднути до весни, планую зменшити жири. Чи всі вони шкідливі?”

Відповідає
Наталія Іванюк
Наталія Іванюк

Лікар-кардіолог

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Січня 2023, 09:00
Корисні та шкідливі жири
Фото: Pexels

Поради

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