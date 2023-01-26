“Хочу трохи схуднути до весни, планую зменшити жири. Чи всі вони шкідливі?”

Краса — для кожного своя. Та більшість людей дотримується кількох правил у харчуванні та дієт, щоб бути стрункими. Але в цій справі головне не дійти до крайнощів, бо можна в молодому віці потрапити до лікарів із зовсім не молодими захворюваннями.

Лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк розповіла, чи можна сідати на безжирову дієту і чи справді всі жири — шкідливі.

Жири — це базові нутрієнти, так само як білки та вуглеводи. Вони беруть участь у побудові клітинних мембран, гормонів; зберігають в організмі енергію; є дуже важливими для здоровʼя мозку, зору, еластичності шкіри й не тільки.

Зараз також дивляться

Прибирати жири з раціону без рекомендації лікаря категорично не можна, — наголошує Наталія Іванюк.

— Безжирові дієти можливо і допоможуть скинути кілька кілограмів. Але разом із цим може зникнути менструальний цикл, підвищитися холестерин, погіршитися сон, пам’ять, зір.

Корисні та шкідливі жири

Чи всі жири шкідливі? Ні, переконана лікарка. Але є жири, яких краще зменшити чи зовсім уникати.

Трансжири — містяться у фастфуді, ковбасних виробах, магазинних солодощах, випічці. Вони дійсно є шкідливими та збільшують ризик розвитку серцево-судинних хвороб, діабету. Зокрема, підвищують рівень ЛПНЦ, або “поганого” холестерину.

Насичені жири — містяться в продуктах тваринного походження. Ними теж краще не зловживати, бо вони можуть провокувати атеросклеротичні процеси в судинах.

Ненасичені жири, тобто рослинного походження, несуть найбільше користі для організму. Тому бажано, щоб у раціоні переважали саме вони.

Багато їх міститься в горіхах, насінні, оливках, авокадо, рослинних оліях.

Для гарного самопочуття взимку варто також підбирати продукти, які наповнюватимуть тебе енергією та силою. Раніше ми писали, що краще додати до зимового раціону.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!