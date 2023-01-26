“Хочу трохи схуднути до весни, планую зменшити жири. Чи всі вони шкідливі?”

Лікар-кардіолог
Краса — для кожного своя. Та більшість людей дотримується кількох правил у харчуванні та дієт, щоб бути стрункими. Але в цій справі головне не дійти до крайнощів, бо можна в молодому віці потрапити до лікарів із зовсім не молодими захворюваннями.
Лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк розповіла, чи можна сідати на безжирову дієту і чи справді всі жири — шкідливі.
Жири — це базові нутрієнти, так само як білки та вуглеводи. Вони беруть участь у побудові клітинних мембран, гормонів; зберігають в організмі енергію; є дуже важливими для здоровʼя мозку, зору, еластичності шкіри й не тільки.
Прибирати жири з раціону без рекомендації лікаря категорично не можна, — наголошує Наталія Іванюк.
Прибирати жири з раціону без рекомендації лікаря категорично не можна, — наголошує Наталія Іванюк.
— Безжирові дієти можливо і допоможуть скинути кілька кілограмів. Але разом із цим може зникнути менструальний цикл, підвищитися холестерин, погіршитися сон, пам’ять, зір.
Чи всі жири шкідливі? Ні, переконана лікарка. Але є жири, яких краще зменшити чи зовсім уникати.
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Ненасичені жири, тобто рослинного походження, несуть найбільше користі для організму. Тому бажано, щоб у раціоні переважали саме вони.
Багато їх міститься в горіхах, насінні, оливках, авокадо, рослинних оліях.
Багато їх міститься в горіхах, насінні, оливках, авокадо, рослинних оліях.
Для гарного самопочуття взимку варто також підбирати продукти, які наповнюватимуть тебе енергією та силою. Раніше ми писали, що краще додати до зимового раціону.
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