Обирай авокадо, броколі та… коноплю: як має виглядати список зимових продуктів — поради нутриціологині

Здоров’я — річ досить непроста, оскільки вимагає до себе чимало уваги. Десь щось не вгледиш, і все — доводиться довгі тижні проводити у лікуванні.

І здебільшого цей аспект нашого життя дуже тісно пов’язаний із харчуванням. Тому кожного сезону важливо слідкувати за своїм раціоном.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько радить цієї зими подбати про себе, щоб мати сили на боротьбу, та ділиться власним списком корисних продуктів, що підтримають твій організм у холодну пору року.

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Куркума

Корінь куркуми містить куркумін, що є його основним активним елементом. Він має потужну протизапальну та антиоксидантну дію, тобто знімає запалення у тканинах, зокрема печінки та кишківника. Також куркумін допомагає відтоку жовчі, що є запорукою здорового травлення.

Однак важливо знати, що у порошку куркуми, які можна придбати у будь-якому магазині, недостатній вміст цього елементу. Тому варто або вживати його регулярно, або ж пошукати саме свіжий корінь куркуми.

Також його засвоєнню сприятиме додавання чорного перцю. У його складі є натуральна речовина піперин, що здатна покращити засвоєння куркуміну.

Взагалі, цільні прянощі взимку — 100% так! Додайте ще кумин, кардамон, кмин, коріандр та гострий перець.

Конопля

Так-так, звучить досить дивно. А тепер, коли всі трохи посміхнулись, повернемось до корисних властивостей в очищених ядрах коноплі.

Як визначила доказова медицина, конопля містить 30% корисних жирів у складі, що сприяє зниженню рівня цукру крові та додасть тривалого відчуття насичення.

Крім того, вона містить до 19% рослинного білка, що прирівнюється до властивостей льону та чіа. Також конопля насичена вітаміном Е та має гарний мінеральний набір: мідь, марганець, сірка, залізо, кальцій, калій.

Також коноплю можна замінити на насіння гарбуза, що має подібний склад та властивості.

Броколі

Про корисні властивості броколі знає чи не кожна людина. Однак, якщо говорити детальніше, то овоч містить максимальну концентрацію сульфорафану — органічної сполуки сірки.

Таким чином вживання броколі може підвищити здатність печінки до природного детоксу та захистити її клітини від окислювального стресу.

Найкраще вживати у вигляді паростків або молодих пагонів.

Темні листи салату

Цікавий факт — чим темніший лист, тим він корисніший. Важливо пам’ятати, що вся листова зелень якісно впливає на склад крові і насиченість її киснем. Також листя салату містять вітамін К, який запобігає ламкості кісток і крихкості судин.

Додавай паростки, полий тхіною, оливковою олією, трохи соку лимона та посипай насінням. Такий мінісалат — сторож здоров’я.

Чорні ягоди

Ягоди, що мають темне забарвлення, містять значно менше цукру, фруктози, ніж інші. Водночас мають максимальний вміст клітковини, органічної вологи та кислот.

Темний колір означає гарантовану величезну кількість антиоксидантів, біофлавоноїдів, різних молекул.

Рослинні жири

Звісно, що найбільш популярний та відомий вічнозелений символ здорового харчування — це авокадо. Рослина містить чимало рослинних жирів, але її можна також замінити іноді на оливки, горіхи, олії.

Бобові

Рослинні білки теж важливі для здоров’я нашого організму, і найбільше їх міститься саме у бобових. Можна спробувати навіть щодня додавати новий вид бобових у свій раціон.

Сім видів — на кожен день тижня. Нут, сочевицю червону та зелену, квасолю білу, чорні боби, маш та сою, можна в вигляді тофу.

Сьогодні людство споживає дуже багато цукру, молочних напоїв, рафінованих зернят та жиру. На цьому фоні у людей виникає багато хвороб та проблем. Тому щоб почувати завжди на всі сто відсотків і навіть краще, читай про правило тарілки здорового харчування.

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