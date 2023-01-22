Выбирай авокадо, брокколи и… коноплю: как должен выглядеть список зимних продуктов — советы нутрициолога

Здоровье — вещь довольно непростая, поскольку требует много внимания. Где-то не уследишь, и все — приходится долгие недели проводить в лечении.

И в большинстве своем этот аспект нашей жизни очень тесно связан с питанием. Поэтому каждый сезон важно следить за своим рационом.

Нутрициолог Анастасия Голобородько советует этой зимой позаботиться о себе, чтобы иметь силы на борьбу, и делится собственным списком полезных продуктов, которые поддержат твой организм в холодное время года.

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Куркума

Корень куркумы содержит куркумин, являющийся его основным активным элементом. Он обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, то есть снимает воспаление в тканях, в частности, печени и кишечника. Также куркумин помогает оттоку желчи, что является залогом здорового пищеварения.

Однако важно знать, что в порошке куркумы, который чаще всего можно приобрести в любом магазине, недостаточное содержание этого элемента. Поэтому следует либо употреблять его регулярно, либо же поискать именно свежий корень куркумы.

Также его усвоению будет способствовать добавление черного перца. В его составе есть натуральное вещество пиперин, способное улучшить усвоение куркумина.

Вообще, цельные пряности зимой — 100% да! Добавьте еще кумин, кардамон, тмин, кориандр и острый перец.

Конопля

Да-да, звучит довольно странно. А теперь, когда все немного улыбнулись, вернемся к полезным свойствам в очищенных ядрах конопли.

Как определила доказательная медицина, конопля содержит 30% полезных жиров в составе, что способствует снижению уровня сахара крови и придаст длительное чувство насыщения.

Кроме того, она содержит до 19% растительного белка, что приравнивается к свойствам льна и чиа. Также конопля насыщена витамином Е и имеет хороший минеральный набор: медь, марганец, сера, железо, кальций, калий.

Также коноплю можно заменить на семена тыквы, имеющие подобный состав и свойства.

Брокколи

О полезных свойствах брокколи знает каждый человек. Однако, если говорить подробнее, то овощ содержит максимальную концентрацию сульфорафана — органического соединения серы.

Таким образом, употребление брокколи может повысить способность печени к естественной детоксикации и защите ее клеток от окислительного стресса.

Лучше всего употреблять в виде ростков или молодых побегов.

Темные листья салата

Интересный факт — чем темнее лист, тем полезнее. Важно помнить, что вся листовая зелень качественно влияет на состав крови и насыщенность ее кислородом. Также листья салата содержат витамин К, который предотвращает ломкость костей и хрупкость сосудов.

Добавляй ростки, полей тхиной, оливковым маслом, немного сока лимона и посыпай семенами. Такой минисалат — сторож здоровья.

Черные ягоды

Ягоды, имеющие темную окраску, содержат гораздо меньше сахара, фруктозы, чем другие. В то же время, имеют максимальное содержание клетчатки, органической влаги и кислот.

Темный цвет означает гарантированное множество антиоксидантов, биофлавоноидов, различных молекул.

Растительные жиры

Конечно, наиболее популярный и известный вечно-зеленый символ здорового питания — это авокадо. Растение содержит немало растительных жиров, но его можно также заменить иногда на оливки, орехи, масла.

Бобовые

Растительные белки тоже важны для здоровья нашего организма, и больше их содержится именно в бобовых. Можно попробовать даже каждый день добавлять новый вид бобовых в свой рацион.

Семь видов — на каждый день недели. Нут, чечевицу красную и зеленую, фасоль белую, черные бобы, маш и сою, можно в виде тофу.

Сегодня человечество потребляет очень много сахара, молочных напитков, рафинированных зерен и жира. На этом фоне у людей появляется много болезней и проблем. Поэтому, чтобы чувствовать себя всегда на все сто процентов и даже лучше, читай о правиле тарелки здорового питания.

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