“Боюсь отдавать ребенка в школу из-за войны: что делать?”

Совсем скоро начнется новый учебный год. Несмотря на все споры, обучение состоится в формате офлайн там, где это возможно. Учебные заведения должны иметь надежно обустроенные укрытия, только в таком случае они могут обучать детей офлайн.

Однако некоторые родители все равно боятся отпускать ребенка в школу. Психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий рассказала, что делать в такой ситуации.

— Страх — это эмоция, возникающая в ответ на реальную или возможную угрозу для человека. Это инстинкт выживания. Механизм защиты, заложенный в нас как базовая настройка, — рассказывает Юлия.

Страх родителей учебного года

Ребёнок должен быть в социуме и общаться с другими детьми. С начала пандемии дети довольно долго были на онлайн-обучении.

— Если ты хочешь, чтобы ребенок ходил школу или в садик, чтобы он учился и социализировался, нужно делать то, что от тебя зависит. Ты можешь узнать, есть ли в учебном заведении укрытия и как они обустроены. Как будут поступать учителя и воспитатели в случае воздушной тревоги. Узнать, как сможешь поддерживать связь с ребенком и т.д., — советует психолог.

Альтернативные варианты

— Если даже при наличии укрытия тебя не устраивает офлайн-обучение, нужно найти онлайн-школу. Во времена карантина родители и дети научились заниматься дома, так что теперь это не вызывает страха чего-то непонятного и нового.

Если тебе спокойнее, что школьник будет рядом, а в случае угрозы ты знаешь, как быстро спастись, то этот вариант является хорошей альтернативой.

Конечно, могут быть споры по поводу качества дистанционного образования, но мы говорим о безопасности ребенка. Если ты находишься за границей и возвращаться в Украину пока не планируешь из соображений безопасности, то попробуй устроить ребенка в местную школу.

Также ты можешь согласиться на онлайн-обучение или заниматься с ребенком самостоятельно по школьной программе. В интернете можно найти много платформ и видеоуроков.

Если ты рассуждаешь следующим образом: “Я не позволю страху стать единственным фактором, который будет влиять на мою жизнь и на жизнь близких. Ведь мое желание, чтобы ребенок учился и приобретал знания, не менее важное, чем страх за него”, — тебе будет легче принять решение.

В таком случае следует найти варианты, как снизить тревожность и сбалансировать страх. В любом случае окончательное решение и ответственность, пускать ли детей в школу, за родителями, говорит Юлия Зорий.

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