Советы

“Боюсь отдавать ребенка в школу из-за войны: что делать?”

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Юлія Зорій
Юлия Зорий

Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 августа 2022, 08:00
Поради батькам, які бояться віддавати дитину до школи через війну
Фото: Pexels

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Советы

“Боюсь отдавать ребенка в школу из-за войны: что делать?”
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Юлія Зорій
Юлия Зорий
Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

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