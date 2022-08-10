Поради

“Боюся віддавати дитину до школи через війну: що робити?”

Відповідає
Юлія Зорій
Юлія Зорій

Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 08:00
Офлайн навчання
Фото: Pexels

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Поради

“Боюся віддавати дитину до школи через війну: що робити?”
Відповідає
Юлія Зорій
Юлія Зорій
Практикуюча психологиня, ведуча програми Ранок у Великому Місті

“Постійно борюся з акне. Чи потрібно переглянути харчування?”
Відповідає
Ольга Білоконь акушер-гінеколог
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Лікарка акушерка-гінекологиня

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Ольга Крижановська, викладачка йоги та медитації
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Викладачка з йоги та медитації
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