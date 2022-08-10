“Боюся віддавати дитину до школи через війну: що робити?”

Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Попри усі суперечки, навчання відбудеться у форматі офлайн там, де це можливо.

Навчальні заклади повинні мати надійно облаштовані укриття — тільки у такому разі вони можуть навчати дітей офлайн. Проте деякі батьки все одно бояться відпускати дитину до школи. Психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій розповіла, що робити в такій ситуації.

— Страх — це емоція, яка виникає у відповідь на дійсну чи можливу загрозу для людини. Це інстинкт виживання. Механізм захисту, закладений в нас як базове налаштування, — розповідає Юлія.

Страх батьків навчального року

Дитина має бути у соціумі та спілкуватися з іншими дітьми. З початку пандемії діти доволі довго були на онлайн-навчанні.

— Якщо ти хочеш, щоб дитина ходила в школу чи садочок, щоб вона навчалася та соціалізувалася, треба робити те, що від тебе залежить. Ти можеш дізнатися про наявність укриття у навчальному закладі та як вони облаштовані. Як діятимуть вчителі та вихователі у разі повітряної тривоги. Дізнатися, як зможеш підтримувати зв’язок з дитиною тощо, — радить психологиня.

Альтернативні варіанти

— Якщо навіть за наявності укриття тебе не влаштовує офлайн-навчання, то треба знайти онлайн-школу. За часів карантину батьки та діти навчилися займатися вдома, тож тепер це не викликає страху чогось незрозумілого та нового.

Якщо тобі спокійніше, що школяр буде поруч, а у випадку загрози ти знаєш, як швидко врятуватися, то цей варіант є хорошою альтернативою.

Звісно, можуть бути суперечки щодо якості дистанційної освіти, але ми говоримо про безпеку дитини. Якщо ти перебуваєш за кордоном і повертатися в Україну поки що не плануєш з міркувань безпеки, то спробуй влаштувати дитину у місцеву школу.

Також ти можеш погодитися на онлайн-навчання або займатися з дитиною самостійно за шкільною програмою. В інтернеті можна знайти багато платформ та відеоуроків.

Якщо ти міркуєш: “Я не дам страху стати єдиним чинником, який впливатиме на моє життя і життя близьких. Адже моє бажання, щоб дитина вчилася і здобувала знання, не менш важливе, ніж страх за неї” — тобі легше ухвалити рішення.

Тож варто знайти варіанти, як зменшити тривожність і збалансувати страх. У будь-якому разі остаточне рішення і відповідальність, чи пускати дітей до школи, за батьками, каже Юлія Зорій.

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