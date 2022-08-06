Запас медикаментів, води та парти в укриттях — як навчальні заклади готуються приймати учнів

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Ірина Цимбал 06 Серпня 2022, 21:00

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Хочеш дивитись вітчизняні фільми, та не знаєш, де їх шукати? В Україні створили спеціальну кінобазу 
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