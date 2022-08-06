Запас медикаментів, води та парти в укриттях — як навчальні заклади готуються приймати учнів

Школи Черкас, де з 1 вересня планують розпочати навчання, перевірила спеціальна комісія. Питання безпеки школярів і студентів зараз найважливіше.

Усі навчальні заклади повинні мати спеціально обладнані укриття. Поки що з-поміж 35 шкіл міста дозвіл на навчання отримали лише 20.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна розповідає, що в місті планують повернути за парти учнів перших, других, п’ятих та одинадцятих класів. Усі інші продовжуватимуть навчання дистанційно.

Батьки зможуть самостійно вирішувати, чи відправляти дітей до школи, чи навчатись удома.

Тим часом місцеві коледжі й інститути також готуються приймати студентів та облаштовують укриття.

Ми плануємо з 15 серпня розпочати очне навчання для наших студентів. У нас є медикаменти, запас питної води з розрахунку на 400 осіб, облаштовані санітарні приміщення. Тут можна буде знаходитись добу в разі потреби.

Про це каже заступник директора з виховної роботи та міжнародних зв’язків черкаського коледжу Максим Богун.

У воєнний час змінитись усе може будь-якої миті, тому остаточне рішення щодо роботи навчальних закладів ухвалюватимуть залежно від безпекової ситуації на кінець серпня.

Українські вчителі віддані своїй професії та готові навчати дітей навіть під час окупації. Херсонський фізико-технічний ліцей організував онлайн-школу. Дізнайся, як вона працює.

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