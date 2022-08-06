Запас медикаментов, воды и парты в укрытиях — как учебные заведения готовятся принимать учеников

Школы Черкасс, где с 1 сентября планируют начать обучение, проверила специальная комиссия. Вопрос безопасности школьников и студентов сейчас самый важный.

Все учебные заведения должны иметь специально оборудованные укрытия. Пока из 35 школ города разрешение на обучение получили только 20.

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина рассказывает, что в городе планируют вернуть за парты учеников первых, вторых, пятых и одиннадцатых классов. Все остальные будут продолжать обучение дистанционно.

Родители смогут самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу, или учиться дома.

Между тем, местные колледжи и институты также готовятся принимать студентов и обустраивают укрытия.

Мы планируем с 15 августа начать очное обучение для наших студентов. У нас есть медикаменты, запас питьевой воды в расчете на 400 человек, обустроены санитарные помещения. Здесь можно будет находиться сутки в случае необходимости.

Об этом говорит заместитель директора по воспитательной работе и международным связям черкасского колледжа Максим Богун.

В военное время измениться все может в любой момент, поэтому окончательное решение о работе учебных заведений будет приниматься в зависимости от ситуации на конец августа.

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