Действующая оплата — это унижение: министр образования Оксен Лесной анонсировал повышение зарплаты учителям

Украинское образование продолжает обновляться вместе с новым министром. Так, после презентации МОН Визии будущего украинского образования, где заложена идея проведения изменений для создания конкурентных условий среди педагогов, Оксен Лесной заявил во время августовской конференции для педагогов об изменении формата оплаты труда учителей.

Министр образования ранее отмечал, что считает действующие зарплаты — это унижение. Поэтому Минобразования продолжает работу над повышением уровня заработка педагогов.

Соответствующие изменения формата платы труда вступят в силу в 2025 году. Поэтому в течение 2023-2024 годов будет продолжаться работа по формированию соответствующих политик и экспертиз.

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Затем в период с 2024 по 2025 годы Министерство образования планирует запустить пилотный проект с новым форматом оплаты труда в 500 школах Украины.

Хотим выйти из единой тарифной сетки. Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% — надбавки.

Также планируется ввести еще несколько надбавок: региональные и доплаты директора школы. Но самое главное — Минобразования стремится повысить зарплату учителям.

Таким образом министр хочет сделать оплату труда прозрачной, понятной и прогнозируемой.

Министр образования и науки уверен: наше общество должно изучать дисциплины, формирующие национальную идентичность. Читай, какие предметы Оксен Лисовой назвал сверхважными.

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