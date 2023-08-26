Чинна оплата — це приниження: міністр освіти Оксен Лісовий анонсував підвищення зарплати вчителям

Українська освіта продовжує оновлюватись разом з новим міністром. Так після презентації МОН Візії майбутнього української освіти, де закладена ідея проведення змін задля створення конкурентних умов серед педагогів, Оксен Лісовий заявив під час серпневої конференції для освітян про зміну формату оплати праці вчителів.

Міністр освіти раніше зазначав, що вважає чинні зарплати — це приниження. Тому Міносвіти продовжує роботу над підвищенням рівня заробітку освітян.

Відповідні зміни формату плати праці набудуть чинності у 2025 році. Тому протягом 2023-2024 років триватиме робота щодо формування відповідних політик і експертиз.

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Згодом у період з 2024 по 2025 роки Міністерство освіти планує запустити пілотний проект з новим форматом оплати праці у 500 школах України.

Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% — надбавки.

Також планується ввести ще кілька надбавок: регіональні та доплати від директора школи. Та найголовніше — Міносвіти прагне підвищити зарплату вчителям.

Таким чином міністр хоче зробити оплату праці прозорою, зрозумілою та прогнозованою.

Міністр освіти й науки впевнений: наше суспільство мусить вивчати дисципліни, які формують національну ідентичність. Читай, які предмети Оксен Лісовий назвав надважливими.

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