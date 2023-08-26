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Чинна оплата — це приниження: міністр освіти Оксен Лісовий анонсував підвищення зарплати вчителям

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Серпня 2023, 15:30
Підвищення зарплати вчителям
Фото: Pexels

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Чинна оплата — це приниження: міністр освіти Оксен Лісовий анонсував підвищення зарплати вчителям
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