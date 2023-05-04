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Модернізовуємо до викликів сьогодення: Лісовий про надважливі для українців освітні дисципліни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Травня 2023, 17:30
Оксен Лісовий
Фото: Pexels

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