Модернізовуємо до викликів сьогодення: Лісовий про надважливі для українців освітні дисципліни

Українська освіта потребує змін. Про це в один голос кажуть не лише освітяни, а й самі здобувачі освіти.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий каже: наше суспільство мусить вивчати дисципліни, які формують національну ідентичність.

Про те, які предмети Оксен Лісовий назвав надважливими, розповідаємо далі.

Про важливі для українських школярів предмети

У своєму Facebook міністр освіти і науки України наголошує: українська мова та література, а також історія України — надважливі дисципліни, які допомагають сформувати національну ідентичність.

А отже, не може й бути мови про те, щоб відмовитися від цих предметів у навчальній програмі. Такі ідеї в міністерстві не розглядалися і навіть не лунали, — наголосив Лісовий.

Він також зауважив, що дисципліни, які розповідають нам про нашу історію та культуру, є особливо потрібними для країни, яка перебуває у стані війни, а міністерство повинне модернізовувати їх відповідно до викликів сьогодення.

— Література — це джерело знань і натхнення, можливість для аналізу, рефлексії та розвитку уяви. І українська література точно має що запропонувати читачеві — від колись загублених імен до творів сучасних авторів.

Так само історія України: маємо вивчати її з точки зору успіху, адже ми сильна та надстійка держава. Ми зберегли свою мову, культуру та суверенітет попри численні спроби силою забрати їх у нас, — розповідає Оксен Лісовий.

Тож курс історії у школі повинен демонструвати дітям потужність України, аби кожен учень та учениця відчували власну спроможність бути стійкими та успішними.

Вивчати історію України не лише потрібно, а й цікаво! Особливо, якщо читати захопливі книжки, що оповідають нашу історію: їхній список ми зібрали в нашому іншому матеріалі.

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