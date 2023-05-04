Модернизируем к вызовам настоящего: Лисовой о сверхважных для украинцев образовательных дисциплинах

Украинское образование требует изменений. Об этом в один голос говорят не только педагоги, но и сами ученики.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой говорит: наше общество должно изучать дисциплины, формирующие национальную идентичность.

О том, какие предметы Оксен Лисовой назвал сверхважными, рассказываем дальше.

О важных для украинских школьников предметах

В своем Facebook министр образования и науки Украины отмечает: украинский язык и литература, а также история Украины — важнейшие дисциплины, помогающие сформировать национальную идентичность.

Следовательно, не может и быть речи о том, чтобы отказаться от этих предметов в учебной программе. Такие идеи в министерстве не рассматривались и даже не звучали, — подчеркнул Лисовой.

Он также отметил, что дисциплины, которые рассказывают нам о нашей истории и культуре, особенно нужны для страны, находящейся в состоянии войны, а министерство должно модернизировать их в соответствии с вызовами настоящего.

— Литература — источник знаний и вдохновения, возможность для анализа, рефлексии и развития воображения. И украинская литература точно знает, что предложить читателю — от когда-то потерянных имен до произведений современных авторов.

Так же история Украины: должны изучать ее с точки зрения успеха, ведь мы сильное и сверхустойчивое государство. Мы сохранили свой язык, культуру и суверенитет, несмотря на многочисленные попытки силой забрать их у нас, — рассказывает Оксен Лисовой.

Поэтому курс истории в школе должен демонстрировать детям мощь Украины, чтобы каждый ученик и ученица чувствовали свою способность быть устойчивыми и успешными.

Изучать историю Украины не только нужно, но и интересно! Особенно если читать увлекательные книги, рассказывающие нашу историю: их список мы собрали в нашем другом материале.

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